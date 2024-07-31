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Yayın Tarihi: 31 Temmuz 2024 15:20
 ~ Son Güncelleme: 31 Temmuz 2024 16:12
2 dk Okuma

Türkiye'de Kürdoloji eğitimi: Üniversiteler, puanlar ve dersler

Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümünü tercih etmek isteyenler için bir rehber: Hangi şehirlerde Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümü var ve puanları ne?

Engin Ölmez
KUBi Kurdî Bixwînin
Engin Ölmez

Engin Ölmez
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Türkiye'de Kürdoloji eğitimi: Üniversiteler, puanlar ve dersler
Fotoğraf: Rûdaw

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS-2024) tercihleri, 25 Temmuz 2024 Perşembe günü başladı ve 2 Ağustos 2024 Cuma günü sona erecek.

Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümünü tercih etmek isteyen öğrenciler, bu bölümü nasıl tercih edebilirler? Hangi şehirlerde Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümü var ve puanları ne? Bölümde hangi dersler açılıyor? Mezun olduktan sonra neler yapabilirsiniz? bianet okurları için derledik.

2011 yılından itibaren Muş Alparslan, Bingöl ve Mardin Artuklu Üniversitelerinde Kürt Dili ve Edebiyatı Lisans Bölümü açıldı. Bu yıl ise, 27 Mayıs 2024'te, Dicle Üniversitesi'nde Kürtçe lisans bölümü açıldı ve bölüm, ilk kez öğrenci alacak.

Munzur Üniversitesi ve Bingöl Üniversitesi'nde de Zazaca bölümü bulunuyor.

Puan dağılımı her bölüm ve üniversite için farklı. Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümüne "Sözel" puanına göre öğrenci alınıyor. 

Üniversitelerin yerleştirme ve tercihlerine göre taban puanlarının yıllara dağılımı şöyle:

Artuklu

360.20367 (2023)
343.74599 (2022)
275.97235 (2021)
295.66153 (2020)

Bingöl

246.52084 (2023)
232.71338 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)

Bingöl Zazakî

232.72578 (2023)
210.36815 (2022)
Dolmadı  (2021)
Dolmadı (2020)

Muş

244.50792 (2023)
218,60505 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)

Munzur (Dersim)

223.73620 (2023)
215.33363 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)

27 Mayıs 2024'te Dicle Üniversitesi yönetimi, sosyal medya hesaplarından Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi'ne bağlı Kürtçe bölümünün açıldığını ve 2024 YKS puanına göre bölümün 25 kontenjanı olacağını duyurdu. 

Bölüm yeni açıldığı için kaç puanla öğrenci alacağı henüz belli değil. Bölümün puanları bu yıl belirlenecek.

Hangi dersler var?

Bölümün dersleri arasında Kürtçenin lehçeleri, dilbilim, çeviri, karşılaştırmalı ve klasik-modern edebiyat, Kürt tarihi ve mitolojisi, folkloru, medyası gibi dersler var.

Öğrenciler dört yıllık üniversite eğitiminin ardından KPSS ile resmî olarak öğretmen olabiliyor ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde Kürtçe dersleri verebiliyorlar. Ancak MEB, 2024 Öğretmen Ataması döneminde 6 Kurmancî, 4  Zazakî olmak üzere Kürtçeye toplamda 10 kontenjan ayırdı.

Kürtçe çalışmaya devam etmek isteyenler ise akademide kalabilir ve üniversitelerde ders verebilirler.

Bingöl, Mardin, Diyarbakır, Van ve Muş'ta Kürtçe yüksek lisansı programı mevcut; Diyarbakır, Mardin ve Bingöl'de ise Kürtçe doktora programı mevcut. (EÖ/TY)

*Yazı, Botan Times Ajansından alınmıştır

eğitim kürtçe eğitim kürt dili ve edebiyatı
Engin Ölmez
Engin Ölmez
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Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu ve Kürtçe alanında yüksek lisans derecesine sahip. Ölmez, Pirtukakurdi de asistanlık yaptı. 3 kitabın editörlüğünü ve bir kitabın da...

Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu ve Kürtçe alanında yüksek lisans derecesine sahip. Ölmez, Pirtukakurdi de asistanlık yaptı. 3 kitabın editörlüğünü ve bir kitabın da redaktörlüğünü yaptı. Çin’in Thots şirketinde Kürtçe için deşifrasyon çalışmaları yaptı. Kurdshop sitesinde köşe yazarı olarak edebiyat, şiir ve sanat üzerine yazılar yazdı. Botan International'da metin editörü olarak çalışıyor.

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