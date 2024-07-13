Türkiye'de internette çok insan var, internet özgürlüğü yok

Nisan ayı küresel dijital verilerini değerlendiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye nüfusunun yüzde 93,8'inin mobil bağlantı sahibi, yüzde 86,5'inin internet ve yüzde 67,4'ünün sosyal medya kullanıcısı olduğunu bildirdi.

Bakan, teknik ve ticari konulardaki dünya sıralamalarını açıklarken, yüzde 93'ü mobil bağlantı sahibi yurttaşların dünyanın "internet özgürlüğünden yoksun" ilk 39 ülkesi arasında yer aldığına ilişkin güvenilir kurumların 2024 verilerinden söz etmedi. Bu sayıları bianet derledi.

2023'te 14 binden fazla habere sansür: Hafızamız silindi

Dünyada 5,65 milyar

insanın cep telefonu var

Uraloğlu, We Are Social ve Meltwater kuruluşlarının Dijital 2024 Global Genel Bakış ve Türkiye Raporu'nun nisan ayı verilerini değerlendirirken küresel karşılaştırmalara da yer verdi.

Dünyada cep telefonu kullanım oranının 2024'te yüzde 69'u aştığını aktaran Uraloğlu, dünyada cep telefonu kullanan insan sayısının 5,65 milyar olarak hesaplandığını dile getirdi.

Uraloğlu, geçen yıl tekil mobil kullanıcı sayısının yüzde 2,4 artış göstererek 133 milyona ulaştığını bildirdi.

Dünyada 5,44 milyar insan çevrimiçi

Dünya genelinde internet kullanımının büyük artış gösterdiğine işaret eden Uraloğlu, 2024'te dünya nüfusunun yüzde 67,1'inin yani 5,44 milyar insanın çevrim içi olduğunu belirtti.

Uraloğlu, küresel internet kullanıcı sayısının bir yılda yüzde 3,4 arttığına dikkati çekti. Dünya çapında sosyal medya kullanıcı sayısının Covid-19 salgınının başlangıcından bu yana yüzde 35'e yakın arttığını ve son 3 yılda 1 milyara yakın yeni kullanıcı geldiğini aktaran Uraloğlu, "Kullanıcı sayısındaki büyüme geçtiğimiz yıl önemli ölçüde yavaşlasa da halen artmaya devam ediyor. 2013 yılında 1,7 milyar, 2018'de 3,46 milyar olan kullanıcı sayısı nisanda bir önceki yıla göre yüzde 5,4 artışla 5,07 milyara ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye, yüzde 85,6 ile

interneti benimseme

oranında 36. sırada" Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Türkiye'nin nüfusa göre interneti benimseme oranında yüzde 86,5'le 36. sırada bulunduğunu bildiren Uraloğlu, internet kullanımı ve kullanıcılarıyla ilgili olarak şu verileri paylaiştı. ▶ "Ülkemiz internette geçirilen süreye bakıldığında, günde 7 saat 6 dakikayla dünyada 19. sırada yer alıyor. ▶ "Nüfusumuzun yüzde 86,5'i internet, yüzde 67,4'ü sosyal medya kullanıcısıyken, yüzde 93,8'i mobil bağlantı sahibi. ▶ Rapora göre, hücresel mobil internet için ortalama indirme hızı 37,66 megabit, sabit internet ortalama indirme hızı da 41,90 megabit. ▶ Türkiye'de internet kullanımının başlıca nedenleri, bilgi bulmak, haber ve etkinliklerden haberdar olmak, bir şeyin nasıl yapılacağını araştırmak, ürün ve marka araştırması yapmak ile aile ve arkadaşlarla iletişimde kalmak olarak belirlendi."

Sosyal medyada ayda

kaç saat geçiriliyor?

Uraloğlu, Türkiye'de kullanıcı başına aylık sosyal medya kullanımındaki sıralamayı şöyle açıkladı

İnstagram 21 saat 24 dakika. TikTok 20 saat 54 dakika

Bakan'a göre, "Türkiye'de sosyal medya hesaplarından takip edilen profillerin başında arkadaşlar, aile ve tanıdığımız insanlar" var.

"Bunu, satın aldığımız ve satın almak istediğimiz markalar, televizyon şovları ya da kanallar ile eğlence içerikleri, fenomenler ve parodi hesaplar takip ediyor.

"Türkiye, dünyada sosyal medyada fenomenlerini takip etme oranında diğer ülkelere göre yüzde 11,7'yle 49. sırada. "

Çevrimiçi alışverişte Türkiye

dünyada üçüncü sırada

Dünya genelinde her hafta çevrim içi satın alım yapan internet kullanıcılarının oranı itibariyle Türkiye'nin yüzde 64,6'le 3. sırada yer aldığını belirten Uraloğlu, çevrimçiçi alışverişi tercih nedenleri arasında şunları saydı:

"Ücretsiz teslimat, kolay iade politikası, kuponlar ve indirimler, hızlı ve kolay ödeme ile müşteri yorumları gibi etkenler vatandaşların çevrim içi alışverişe yönelmesinde en önemli tercih sebepleri olarak karşımıza çıkıyor.

"Yeni marka, ürün ve hizmetleri keşfeden kullanıcılar incelendiğinde yüzde 36,8'inin sosyal medya reklamları aracılığıyla bu markaları keşfettiği belirlendi. Bu sıralamayı, arama motorları, televizyon ve uygulama reklamları ile marka veya ürünlerin internet siteleri takip etti."

İnternet özgürlüğü ne durumda? Bakan Uraloğlu'nun verdiği bilgiler kadar vermediği bilgiler de dikkat çekiciydi. Türkiye nispeten büyük nüfusuna ve bu nüfus içinde çevrimiçi nüfusun göreli büyüklüğüne karşın, internetin içerik ve erişim açısından özgür olmadığı ülkeler arasında ilk sıraları zorluyor. 219 bin 59 URL'ye erişim engeli Freeweb Turkey'in 12 Temmuz'da bakanla eşzamanlı olarak açıkladığı sayılara göre, 2023’te Türkiyede 197 bin 907’si alan adı, 14 bin 680’i haber, 5 bin 641’i sosyal medya paylaşımı, 743’ü sosyal medya hesabı ve 38’i de işletmelerin Google’da kayıtlı konumlarına yapılan yorumlar olmak üzere toplam 219 bin 59 URL için erişim engeli kararı verildi. Bunların yanı sıra 33 Google arama motoru sonucu, 9 mobil uygulama, 5 Google Drive dosyası, 2 mail adresi ve 1 Google dokümanına da erişim engeli getirildi. İnternetin özgür olmadığı ülkelerden biri ABD'nin 70 ülkeyi kapsayan "Freedom House 2024" listesinde Türkiye dünyada "internetin özgür olmadığı" ilk 39 ülke arasında 37. sırada. Sınır Tanımayan Gazeteciler'in interneti de kapsayan 2024 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde Türkiye 180 ülke arasında 158. sırada. Ülke raporunda internet sansürü şu ifadelerle özetleniyor: "Hükümetin siparişlerini yerine getiren yargıçlar, yolsuzluk ve diğer duyarlı konuları ele alan çevrim içi yazıları sansürleyerek demokratik tartışmayı kısıtlamak için çaba gösteriyor."

(AEK)