Türkiye'de ilk kez "albino çakal" görüntülendi

Türkiye'de ilk kez bir "albino çakal” kayıt altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ramazan Gül isimli yurttaşın drone ile çektiği görüntüleri yayımladı.

Doğada nadir görülen bir olaya tanıklık ettiklerini aktaran Yumaklı, "Ülkemizde ilk kez 'albino çakal' kayıt altına alındı. Ömrün uzun, yeşil vatan her daim yuvan olsun" dedi.

Yumaklı, görüntüleri Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine ulaştıran Ramazan Gül'e de teşekkür etti.

Bugün doğada nadir görülen bir olaya tanıklık ediyoruz...



Ülkemizde ilk kez “Albino çakal” kayıt altına alındı.🦊



Ömrün uzun, yeşil vatan her daim yuvan olsun.🤍



Bu özel ve nadir güzelliği fark edip kayıt altına alarak @milliparklar ekiplerimize ulaştıran doğasever çiftçimiz… pic.twitter.com/7C7NVC17J9 — İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) January 21, 2024

(HA)