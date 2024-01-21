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Yayın Tarihi: 21 Ocak 2024 16:03
 ~ Son Güncelleme: 21 Ocak 2024 16:05
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Türkiye'de ilk kez "albino çakal" görüntülendi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kayıt altına alınan albino çakalın görüntülerini paylaştı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Türkiye'de ilk kez "albino çakal" görüntülendi

Türkiye'de ilk kez bir "albino çakal” kayıt altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ramazan Gül isimli yurttaşın drone ile çektiği görüntüleri yayımladı.

Doğada nadir görülen bir olaya tanıklık ettiklerini aktaran Yumaklı, "Ülkemizde ilk kez 'albino çakal' kayıt altına alındı. Ömrün uzun, yeşil vatan her daim yuvan olsun" dedi.

Yumaklı, görüntüleri Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine ulaştıran Ramazan Gül'e de teşekkür etti.

(HA)

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