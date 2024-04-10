ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
YAŞAM
Yayın Tarihi: 10 Nisan 2024 13:12
 ~ Son Güncelleme: 10 Nisan 2024 13:23
1 dk Okuma

Türkiye'de geçen yıl 190 türden 24 bine yakın kuş halkalandı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü kuşların göçleri, üremeleri, hayatta kalma başarıları gibi verilerin elde edilmesine yönelik çalışma yürütüyor.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English

BİA Haber Merkezi
ENRead in English
Görseli Büyüt
Türkiye'de geçen yıl 190 türden 24 bine yakın kuş halkalandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye'de yürütülen halkalama çalışmalarıyla kuşların göçleri ve popülasyon dinamiklerini araştırıyor. 

Bakanlığa bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından kuşların göçleri, üremeleri, hayatta kalma başarıları gibi verilerin elde edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında geçen yıl 190 türden 23 bin 794 kuş halkalandı.

Türkiye'de halihazırda Cernek ve Eymir kuş halkalama istasyonları ile Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi, Boğazkent Uygulamalı Çevre Eğitimi ve Kuş Halkalama İstasyonu'nda ilkbahar ve sonbahar göç dönemlerinde düzenli halkalama çalışmaları yürütülüyor.

İstasyonlar DKMP Genel Müdürlüğü ve üniversitelerle yapılan protokoller çerçevesinde faaliyet gösterirken bu noktalar dışında da halkalama faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

Kelaynaklar

Yürütülen çalışmalar sonucu, kelaynakların soyunun tükenmesinin önüne geçildi. Göç dönemi öncesinde istasyona alınan kelaynaklar, sadece üreme dönemlerinde serbest bırakıldı.

Kelaynakların halkalanması işlemleri "özel halkacı" lisansına sahip kurum görevlisi veterinerler tarafından yapılıyor. Bu kapsamda, 2023 yılı üreme sezonunda yeni doğan toplam 57 yavru halkalandı.

Turnalar

Genel Müdürlükçe ülkede nesli tehlike altında olan türler için eylem planı hazırlanarak uygulamaya konuldu. Bu kapsamda, 2013 yılında hazırlanan "Ulusal Turna Eylem Planı"nın birinci dönemi (2014-2019) uygulama planı tamamlandı.

Elde edilen bilimsel veriler ışığında turnalar için önemli olan üreme, yazlama, kışlama ve göç sırasında konaklama alanları belirlenmeye başlandı. Bu çalışmalar kapsamında 27'si 2023 yılında olmak üzere toplam 152 turna halkalandı.(AÖ)

kuş göç yolları
Sayfa Başına Git