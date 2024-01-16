Türkiye'de Down sendromlu bireyler milletvekili seçilebilir mi?

İspanya’da Down Sendromlu Mar Galceran, 9 Ocak’ta milletvekili seçildi.

45 yaşındaki Galcerán, İspanya'nın Down Sendromlu ilk parlamenteri olurken, Avrupa bölgesel parlamentosunda görev yapan ilk Down sendromlu kişi olacağı öngörülüyor.

Galceran, Guardian gazetesine verdiği demeçte, "Toplum, Down sendromlu insanların katkıda bulunacak çok şeyi olduğunu görmeye başlıyor. Ama bu çok uzun bir yol" dedi.

Peki, bu uzun yolda Türkiye nerede duruyor? Türkiye’de herhangi bir yasal engel olmamasına rağmen Down sendromlu bireyler oy kullanma haklarına erişemiyorlar.

Türkiye Down Sendromu Derneği Program Koordinatörü psikolog Merve Özman, Türkiye’de Down sendromlu bireylerin yaşadıkları sorunları bianet'e anlattı.

Türkiye’nin Birleşmiş Milletler (BM) Engelli Hakları Sözleşmesi’ni ilk imzalayan ülkeden olduğunu belirten Özman, “Sözleşmenin 29. maddesi’ne göre engelli bireylerin seçme ve seçilme haklarını korunuyor ancak uygulamada zihinsel özel gereksinimli bireyler oy kullanmaya gittiklerinde problemlerle karşılaşabiliyor” dedi.