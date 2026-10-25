Türkiye'de 266 kız çocuğu hapishanede: 185'i tutuklu

Türkiye'deki hapishanelerde bulunan kız çocuklarının yaşam koşulları, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimi ile maruz kalabilecekleri hak ihlalleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) gündemine taşındı.

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YENİ Parti Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına yazılı soru önergesi verdi.

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği'nin (CİSST) 1 Ekim 2026 tarihli verilerine göre Türkiye'deki hapishanelerde 12-18 yaş aralığında 266 kız çocuğu bulunuyor. Çocukların 185'i tutuklu, 81'i ise hükümlü.

Kaya, çocukların özgürlüklerinden yoksun bırakılmasının son çare olması gerektiğini vurgulayarak tutukluluk sürelerinin, barınma koşullarının ve temel haklara erişimlerinin açıklanmasını istedi.

185 kız çocuğu ne kadar süredir tutuklu?

Kaya, soru önergesinde tutuklu bulunan 185 kız çocuğundan kaçının altı ayı, bir yılı ve iki yılı aşkın süredir hapishanede tutulduğunu sordu.

Çocuklar hakkında tutuklama kararı verilirken adli kontrol ve koruyucu tedbirler gibi özgürlüğü kısıtlamayan alternatiflerin değerlendirilip değerlendirilmediğinin açıklanmasını istedi.

Kaya, çocukların yaşlarına, gelişimsel ihtiyaçlarına ve bireysel koşullarına uygun koruma mekanizmalarının oluşturulması gerektiğini belirtti.

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Kız çocukları kadın hapishanelerindeki koğuşlarda tutuluyor

CİSST'in aktardığı bilgilere göre kapalı hapishanelerdeki kız çocukları, kadın hapishanelerinin çocuk koğuşlarında tutuluyor. Kız çocuklarına yönelik müstakil çocuk eğitimevi sayısı ise yalnızca bir.

Kaya, çocuk hakları standartlarına uygun bağımsız kurumlar oluşturulması için çalışma yapılıp yapılmadığını ve mevcut uygulamanın değiştirilmesine ilişkin bir takvim bulunup bulunmadığını sordu.

Çocukların aileleriyle düzenli görüşebilmesi için yüz yüze ziyaret, telefon ve görüntülü görüşme imkânlarının yeterli olup olmadığının da açıklanmasını istedi.

Şiddet ve istismar şikâyetleri soruldu

Önergede, hapishanelerde bulunan kız çocuklarının fiziksel, psikolojik veya cinsel şiddete, istismara, akran zorbalığına ve ayrımcı muameleye maruz kalıp kalmadığı da gündeme getirildi.

Kaya, son beş yılda bu konularda yapılan şikâyetlerin, başlatılan idari ve adli soruşturmaların ve uygulanan yaptırımların sayısını sordu.

Çocukların güvenliğini sağlamak amacıyla oluşturulan denetim ve şikâyet mekanizmalarının nasıl işlediğinin açıklanmasını talep etti.

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Eğitim ve psikolojik destek hizmetlerine erişim

Kaya, hapishanelerde bulunan kız çocuklarından kaçının örgün eğitimine devam edemediğini, sınavlara katılım ve eğitim materyallerine erişim konusunda hangi uygulamaların yürütüldüğünü sordu.

Çocuklara sunulan psikolojik destek, sosyal hizmet danışmanlığı ve çocuk gelişimi hizmetlerinin kapsamının açıklanmasını istedi.

Bu alanlarda görev yapan psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve çocuk gelişimcilerin sayısının da kamuoyuyla paylaşılmasını talep etti.

Hamile ve çocuk sahibi kız çocukları da gündemde

Kaya, hapishanelerde hamile veya çocuk sahibi kız çocuklarının bulunup bulunmadığına ilişkin resmî verilerin açıklanmasını istedi.

Hamile çocuklara yönelik gebelik takibi, doğum öncesi ve sonrası sağlık hizmetleri, beslenme ve psikososyal destek uygulamalarının nasıl yürütüldüğünü sordu.

Çocuğuyla birlikte hapishanede bulunan kız çocuklarına yönelik özel koruma mekanizmalarının da açıklanmasını talep etti.

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Tahliye sonrasında ne oluyor?

Soru önergesinde, tahliye edilen kız çocuklarının eğitim hayatına dönüşü ve toplumsal yaşama yeniden katılımı da yer aldı.

Kaya, son beş yılda tahliye edilen kız çocuklarından kaçına bireysel takip ve destek hizmeti sunulduğunu sordu.

Barınma, sağlık, psikososyal destek ve rehabilitasyon hizmetlerinde hangi kamu kurumlarının iş birliği yaptığının açıklanmasını istedi.

“Devletin sorumluluğu daha da artar”

Kaya, hapishanelerdeki kız çocuklarının yaş, tutukluluk süresi, eğitim, sağlık ve güvenlik durumlarına ilişkin istatistiklerin düzenli olarak yayımlanmasını istedi.

Çocukların kişisel verileri korunarak kamuoyuna daha ayrıntılı bilgi verilmesi gerektiğini belirten Kaya, devletin çocukların üstün yararını gözetme yükümlülüğüne dikkat çekti.

Kaya, çocukların hapishanede bulunmasının devletin koruma yükümlülüğünü ortadan kaldırmadığını, aksine bu sorumluluğu artırdığını vurguladı.

(FY)