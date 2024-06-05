ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 5 Haziran 2024 11:09
 ~ Son Güncelleme: 5 Haziran 2024 13:15
3 dk Okuma

5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ

“Türkiye, Çevre Günü’ne ekokırım haberleriyle giriyor”

Türetim Ekonomisi Derneği ve Change.org İklim Projesi’nden Nil Ormanlı, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü Türkiye’deki ekolojik tahribatlar ve mücadeleler bağlamında değerlendirdi.

Tuğçe Yılmaz
ENRead in English
Tuğçe Yılmaz

Tuğçe Yılmaz
ENRead in English
Görseli Büyüt
“Türkiye, Çevre Günü’ne ekokırım haberleriyle giriyor”
Polis, Akbelen Ormanında ekoloji aktivistlerine karşı göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullanırken, Fotoğraf: Mert Can Bükülmez

Bugün, 5 Haziran Dünya Çevre Günü.

1972 yılında İsveç'in Stokholm kentinde yapılan Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı'nda alınan bir kararla, 5 Haziran günü "Dünya Çevre Günü" olarak kabul edildi. O günden sonra her yıl, dünyanın her yerinde kutlanan veya çeşitli eylem ve etkinliklerin gerçekleştiği bir gün haline geldi.

Gün vesilesiyle Türetim Ekonomisi Derneği ve Change.org İklim Projesi’nden ve İklim Kampanyaları Danışmanı Nil Ormanlı’yla konuştuk.

Akbelen Ormanı

Ormanlı, Türkiye’nin 5 Haziran Dünya Çevre Günü’ne yetersiz bir iklim hedefiyle girdiğini söyleyerek şöyle dedi:

“Türkiye, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’ne yetersiz bir iklim hedefi, verilmemiş kömürden çıkış taahhüdü, büyük bir plastik sorunu ve yeni nükleer ve termik projeleriyle ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen ekokırım haberleriyle giriyor.

“Şu an bence Türkiye’de en çok konuşulan ekoloji mücadelesi tabii ki Akbelen. Ne yazık ki geçen temmuzda Akbelen Ormanı’na girip bütün ağaçları kestiler ve maden genişletme çalışmaları Zeytin Kanunu’nu hiçe sayarak devam ediyor. Zeytinlerin, yerleşim alanlarını dibinde dinamitler her gün onlarca dinamit patlıyor, her yer toz duman, civarda yaşayan köylülerin evlerinde derin çatlaklar var. Yeniköy-Kemerköy Termik Santrali’nin çevre izinlerinin ve lisanslarının iptali için açılan davanın duruşması birkaç gün önce görüldü, karar bekleniyor.

“Ama ne olursa olsun Akbelen dostları olarak mücadeleden asla vazgeçmiyoruz.

Nil Ormanlı

İliç, Akkuyu

“Bunun dışında İliç’te yaşanan felaketinden sonra altın madenlerine yönelik mücadeleler de ön plana çıkmaya başladı. Ayrıca Akkuyu Nükleer Santrali’nin tüm uyarılara rağmen devam etmesine karşı yürütülen mücadele de devam ediyor.”

Mücadelelere paralel yürüyen çevre davalarını da hatırlatan Ormanlı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ne yazık ki ekoloji mücadelesinde  gelen iyi haber sayısı çok fazla değil. En son Deştin’deki çimento fabrikası projesi iptal edildi. Eskişehir Kaymaz’daki altın madenine yapılması planlanan üçüncü atık barajına yürütmeyi durdurma kararı geldi. Ne yazık ki çevre davalarında çoğu zaman iş işten geçmiş oluyor. 

“Örneğin Deştin’de fabrika yapıldı, bitti. Kaymaz’a yürütmeyi durdurma geldi madenin kapatılması pek mümkün görünmüyor. Ama yine de büyük-küçük her kazanımın çok önemli olduğunu, diğer mücadelelere de ilham olduğunu, güç verdiğini düşünüyorum. Çünkü kötüleri duymaya çok alıştık ve insan bazen elinden hiçbir şey gelmiyormuş gibi hissedebiliyor; ancak aslında öyle değil. O yüzden elde edilen başarıları daha çok konuşmalı, daha sık gündeme getirmeliyiz ki birbirmize güç olmaya devam edelim.”

Türkiye’de ekoloji mücadeleleri

Mayıs ayında Türkiye’de öne çıkan ekoloji mücadelesi kazanımlarından bazıları şöyle:

  • Anayasa Mahkemesi, Artvin’in Kafkasör Yaylası‘ndaki Cerattepe mevkiinde gerçekleştirilmek istenen maden faaliyetleri için verilen ÇED olumlu kararını iptal ederek, yerel mahkemenin kararı derhal uygulamasını istedi.
  • Hatay’ın Arsuz ilçesine bağlı Höyük Köyü’nde yapılmak istenen krom maden ocağına beş yıldır direnen yurttaşlar, yapılmak istenen ÇED toplantısını beşinci kez engelledi.
  • Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Rize’nin İkizdere ilçesinde yapımını üstlendiği lojistik liman inşaatına taş temin etmek için Eskencidere Vadisi’nde işlettiği taş ocağı projesi Danıştay engeline takıldı. Ancak bölgede yaşayan ve aynı zamanda İkizderelilerin avukatı da olan Yakup Şekip Okumuşoğlu, bianet’e şu yorumda bulundu: “Bu bizi memnun etmeyen bir karar. Çünkü Kasım 2024’te bitecek zaten bu proje. Danıştay hukuku oluşturdu; ama her şey bittikten sonra neye yarayacak bu karar? Kararla birlikte, Ulaştırma Bakanlığı’na İkizdere’den rahatlıkla çıkıp gitme hakkı verildi. Zaten projenin sürdüğü üç yıl içinde hem şirketin hem de bakanlığın işleri bitmişti.
  • İkizköy muhtarı Nejla Işık’a verilen para cezası iptal edildi: “Direne direne, birleşe birleşe, eninde sonuna bu davayı kazanacağız!”
  • Latmos Dağları'ndaki kapasite artışına mahkeme ‘dur’ dedi. Aydın 2'inci İdare Mahkemesi, verdiği kararda projenin bölgedeki zeytinlik alanları, tarım arazilerini, çevreyi, toprak ve su kaynaklarını olumsuz etkileyeceğini belirtti.
  • Şile’de madenci şirkete ÇED toplantısı yaptırılmadı. HD Agrega Madencilik’in Şile’ye bağlı Teke Köy’de yapmak istediği ÇED toplantısı, yaşam savunucularının girişimiyle engellendi. (TY)
5 Haziran Dünya Çevre Günü çevre günü ekoloji mücadeleleri Dünya Çevre Günü
Tuğçe Yılmaz
Tuğçe Yılmaz
[email protected] tüm yazıları
bianet muhabiri. "1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor/1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık" dosyasını hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü mezunu. 2019 yılından beri "Küba"...

bianet muhabiri. "1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor/1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık" dosyasını hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü mezunu. 2019 yılından beri "Küba" isimli köpekle ev arkadaşı. 

Devamını Göster
ilgili haberler
İkizdere’nin ‘ÇED gereksiz’ kararı Danıştay'dan döndü
3 Haziran 2024
/haber/ikizderenin-ced-gereksiz-karari-danistay-dan-dondu-296070
İkizköy muhtarı Nejla Işık’a verilen para cezası iptal edildi
30 Mayıs 2024
/haber/ikizkoy-muhtari-nejla-isika-verilen-para-cezasi-iptal-edildi-295948
Sinpaş’ta yasağa rağmen inşaat çalışması
30 Mayıs 2024
/haber/sinpasta-yasaga-ragmen-insaat-calismasi-295944
Höyük Köyü’nde ÇED toplantısı engellendi
29 Mayıs 2024
/haber/hoyuk-koyunde-ced-toplantisi-engellendi-295904
Latmos Dağları'ndaki kapasite artışına mahkeme ‘dur’ dedi
22 Mayıs 2024
/haber/latmos-daglari-ndaki-kapasite-artisina-mahkeme-dur-dedi-295657
AYM’den Cerattepe için verilen ÇED kararına iptal
21 Mayıs 2024
/haber/aymden-cerattepe-icin-verilen-ced-kararina-iptal-295609
Şile’de madenci şirkete ÇED toplantısı yaptırılmadı
14 Mayıs 2024
/haber/silede-madenci-sirkete-ced-toplantisi-yaptirilmadi-295384
bu haberin uzantıları
5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ
CHP’li Dinçer: İngiltere’nin çöpü ülkemize doluyor
Bugün 14:56
/haber/chpli-dincer-ingilterenin-copu-ulkemize-doluyor-296180
5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ
Maraşlılardan bakanlığa çağrı: Yeni santral için onay vermeyin
Bugün 13:37
/haber/maraslilardan-bakanliga-cagri-yeni-santral-icin-onay-vermeyin-296175
5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ
“Yeni İliçlerin olmaması için ekokırım suçu kabul edilsin”
Bugün 13:06
/haber/yeni-iliclerin-olmamasi-icin-ekokirim-sucu-kabul-edilsin-296172
5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde talep: Aşırı sıcaklarla mücadele
Bugün 09:55
/haber/5-haziran-dunya-cevre-gunu-nde-talep-asiri-sicaklarla-mucadele-296153
ilgili haberler
İkizdere’nin ‘ÇED gereksiz’ kararı Danıştay'dan döndü
3 Haziran 2024
/haber/ikizderenin-ced-gereksiz-karari-danistay-dan-dondu-296070
İkizköy muhtarı Nejla Işık’a verilen para cezası iptal edildi
30 Mayıs 2024
/haber/ikizkoy-muhtari-nejla-isika-verilen-para-cezasi-iptal-edildi-295948
Sinpaş’ta yasağa rağmen inşaat çalışması
30 Mayıs 2024
/haber/sinpasta-yasaga-ragmen-insaat-calismasi-295944
Höyük Köyü’nde ÇED toplantısı engellendi
29 Mayıs 2024
/haber/hoyuk-koyunde-ced-toplantisi-engellendi-295904
Latmos Dağları'ndaki kapasite artışına mahkeme ‘dur’ dedi
22 Mayıs 2024
/haber/latmos-daglari-ndaki-kapasite-artisina-mahkeme-dur-dedi-295657
AYM’den Cerattepe için verilen ÇED kararına iptal
21 Mayıs 2024
/haber/aymden-cerattepe-icin-verilen-ced-kararina-iptal-295609
Şile’de madenci şirkete ÇED toplantısı yaptırılmadı
14 Mayıs 2024
/haber/silede-madenci-sirkete-ced-toplantisi-yaptirilmadi-295384
diğer yazıları
İkizdere’nin ‘ÇED gereksiz’ kararı Danıştay'dan döndü
3 Haziran 2024
İkizdere’nin ‘ÇED gereksiz’ kararı Danıştay'dan döndü
Ali İsmail Korkmaz Parkı’nın tabelası yerine kondu
30 Mayıs 2024
Ali İsmail Korkmaz Parkı’nın tabelası yerine kondu
77. Cannes Film Festivali ve karpuz dilimleri
29 Mayıs 2024
77. Cannes Film Festivali ve karpuz dilimleri
“Hayvanların üretilmesini kimse gündemleştirmiyor”
27 Mayıs 2024
“Hayvanların üretilmesini kimse gündemleştirmiyor”
“Yüzyıllardır köpeklerle paylaştığımız bu sokaklarda, dostlarımızın yanındayız”
23 Mayıs 2024
“Yüzyıllardır köpeklerle paylaştığımız bu sokaklarda, dostlarımızın yanındayız”
Sayfa Başına Git