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EKONOMİ
Yayın Tarihi: 2 Eylül 2024 17:03
 ~ Son Güncelleme: 2 Eylül 2024 17:05
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Türkiye, BRICS üyeliğine başvurdu iddiası

Bloomberg Türkiye'nin BRICS'e katılmak için resmi olarak başvuruda bulunduğunu duyurdu

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Türkiye, BRICS üyeliğine başvurdu iddiası

Bloomberg'de yer alan Selen Hacaoğlu ve Fırat Bozok imzalı haberde Türkiye'nin BRICS'e katılmak için resmi başvuruda bulunduğu duyuruldu. Haber "İsmini açıklamak istemeyen yetkililere" dayandırıldı.

Haberde, Türkiye'nin küresel ölçekte güç kazanmak için Batılı ülkelere alternatif olarak yeni ilişkiler kurmaya çalıştığı yorumu yapıldı. Resmi başvuru yapıldığı bilgisi ile beraber "Konuya yakın kaynaklara göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yönetimi, jeopolitik ağırlık merkezinin gelişmiş ekonomilerden uzaklaştığı görüşünde." ifadesine yer verildi.

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Bloomberg haberi "İsmini açıklamak istemeyen", resmi olarak yorum yapma yetkisi bulunmayan yetkililere dayandırdı. Türkiye'den henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

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