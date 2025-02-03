Türkiye borç içinde: Bireysel borçlar ile KOBİ ve çiftçilerin borcu yaklaşık 9,5 trilyon TL

CHP Kayseri Milletvekili, iktisatçı Aşkın Genç, bugün açıklanan Ocak enflasyonunun ardından Türkiye’nin ekonomik durumu hakkında konuştu. Verileri üzerinden AKP’nin politikalarını eleştiren Genç, krizin faturasının halka kesildiğini belirtti.

“Türkiye ekonomisi, hükümetin çizdiği pembe tablonun aksine derin sorunlarla boğuşuyor” dedi. Veriler paylaştı. Üretimin yavaşladığını, vatandaşın borç yükünün giderek arttığını ve alım gücünün eridiğini söyledi:

“2024 yılında ihracat bir önceki yıla göre yüzde 2,4 artarak 261,9 milyar dolara ulaşırken, ithalat yüzde 5 gerileyerek 344 milyar dolar oldu. Bu verilere göre dış ticaret açığı 82,2 milyar dolara geriledi ancak hâlâ son on yılın en büyük üçüncü açığı olarak kayıtlara geçti. İthalattaki azalma yatırım ve üretim için gerekli olan ara malların temininde sıkıntı yaşandığını gösterirken, ihracattaki düşük artış oranı Türkiye’nin küresel pazarda rekabet gücünün azaldığını ortaya koyuyor. Özellikle imalat sanayi kapasite kullanım oranının ocak ayında yüzde 74,6’ya kadar gerilemesi sanayide çarkların yavaşladığını ve üretimde önemli bir daralma yaşandığını gösteriyor.”

“Vatandaşların bankalara ödediği faiz 7 kat arttı”

Genç, sanayide üretim düşerken, vatandaşın ekonomik yükünün giderek arttığını söyledi. Bankalara olan bireysel kredi ve kredi kartı borçlarının sadece bir haftada 54,7 milyar lira artarak 4 trilyon 15 milyar liraya ulaştığını anlattı:

“Bu borç sarmalı vatandaşın artık günlük temel ihtiyaçlarını bile kredi kartlarıyla karşılamak zorunda kaldığını gösteriyor. Cumhurbaşkanının 2021’de ‘Nas böyle emrediyor’ diyerek başlattığı faiz indirim sürecinin ardından vatandaşların bankalara ödediği faiz tam 7 kat arttı. 2024’te bireysel krediler için 515,6 milyar lira, kredi kartı borçları için 341 milyar lira olmak üzere toplamda 856,6 milyar lira faiz ödendi. Bu rakamlar, yanlış ekonomik politikaların faturasının vatandaşa kesildiğini açıkça ortaya koyuyor.”

KOBİ’lerin borcu 4,4 trilyon, çiftçilerin borcu 868 milyar lira

Genç, Türkiye’nin ekonomik görünümünde KOBİ ve çiftçilerden de bahsetti. KOBİ’lerin borcu 4,4 trilyon, çiftçilerin borcu 868 milyar lira olduğunu söyledi:

“Küçük ve orta ölçekli işletmelerin bankalara olan kredi borcu 4,4 trilyon liraya yükseldi. KOBİ’lerin borçları hızla artarken, ödeme güçlüğüne düşen işletmelerin icra takibine alınan kredi miktarı 87 milyar liraya çıktı. Tarım sektöründe de durum farklı değil. Çiftçilerin bankalara olan borcu bir yılda yüzde 47,1 artarak 868,6 milyar liraya yükseldi. Çiftçinin zamanında ödeyemediği için icra takibine düşen kredi miktarı ise yüzde 72 oranında arttı. Hükümetin uyguladığı yüksek faiz politikası ve artan girdi maliyetleri, tarım üreticisini tamamen borç batağına sürüklüyor.”

“Asgari ücret, daha ilk ayında açlık sınırının altında kaldı”

Genç daha sonra konuyu TÜRK-İŞ’in yayımladığı açlık yoksulluk sınırına getirdi. TÜRK-İŞ’in Ocak için açlık sınırını 22 bin 131, yoksulluk sınırı da 72 bin 88 lira olarak hesaplandığını belirten Genç, asgari ücretin daha ilk ayında açlık sınırının altında kaldığını aktardı.

Bunun da ekonomik krizden en çok dar gelirli vatandaşların etkilendiğini gösterdiğini söyledi.

Genç “Türkiye’de gelir dağılımındaki adaletsizlik de giderek derinleşiyor. 2024 yılı sonunda bankalarda bulunan toplam 17,6 trilyon liralık mevduatın yüzde 77,8’i sadece 1 milyon 828 bin hesapta tutuluyor. Zengin daha da zenginleşirken, milyonlarca insan ay sonunu getirebilmek için borçlanıyor. Artan üretim maliyetleri doğrudan tüketiciye yansıyor ve gıda enflasyonu vatandaşın sofrasındaki ekmeği küçültüyor.” diye konuştu.

“Hükümetin ekonomi yönetimi başarısız olurken, fatura yine vatandaşa kesiliyor”

Genç “Tüm ekonomik göstergeler, Türkiye’nin ciddi bir çıkmazın içinde olduğunu gösteriyor. Üretim düşerken, halk borç batağına sürükleniyor, enflasyon yükseliyor ve gelir adaletsizliği derinleşiyor. Hükümetin ekonomi yönetimi başarısız olurken, fatura yine vatandaşa kesiliyor” diyerek sözlerini bitirirken erken seçim çağrısı yaptı.

(HA)