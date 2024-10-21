"Türkiye bir sorunu çözecekse tüm aktörler kıymetlidir"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kürt illerine bu hafta yapacağı ziyaret öncesinde Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ve yerine kayyım atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Selçuk Mızraklı’yı Edirne Cezaevi'nde ziyaret etti.

Özel’e ziyaretinde Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu eşlik etti.

Yaklaşık üç saat süren görüşme sonrasında açıklama yapan Özel, Kürt sorununun çözümü için TBMM'nin önemi konusunda Demirtaş ile mutabakata vardıklarını belirtti.

Bölgeye yapacağı altı günlük ziyaretin ilk adımının Edirne olduğunu belirten Özel, "Demirtaş ile görüşmeden bölge ziyaretinin anlamı olmazdı" dedi.

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Özel, konuşmasında özetle şunları söyledi:

"Biraz önce hem Selahattin Demirtaş hem de Selçuk Mızraklı ile birer görüşme gerçekleştirdik. Öncelikle böyle bir görüşmeyi yapmak zorunda olmanın utancı içerisindeyim. Çünkü her ikisi de görevleri başındayken bir operasyonun sonunda buraya kondular.

"Demirtaş görüşme öncesinde bana son kitabını ve yanında bir çağrı metni ulaştırdı. Çağrı metnini okudum aslında bu çağrı metni çok şey söylüyor. Eğer toplumsal barıştan bahsedeceksek diyor Selahattin Bey bunu ilk önce bu işin esas sorumlusu bütün erkekler olarak kendimizden başlamalıyız ve hep birlikte ilk adımı atmalıyız.

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"Demirtaş’ın kitaplarının hemen hepsini okudum"

"Kadınların bu kadar güvende olmadığı bir ülkede toplumsal varış nasıl sağlanabilir? Kendisi yaptığı bu çağrının içerisinde ‘içimizdeki erkeğe sesleniyorum’ diyor. Ben Demirtaş’ın kitaplarının hemen hepsini okudum. Seher‘deki ilk hikayede içimizdeki erkeğe vurgu yapıyor. Ben bunu söylediğimde gülümsedi, ben de ona daha da gülümseten başka bir şey söyledim; Seher kitabında ilk hikaye ‘içimdeki erkektir’ son hikaye de ‘sonu muhteşem olacak’ ile bitiyor dedim.

"Bugün Selahattin Demirtaş’la görüşmeden konuşmadan altı günde altı ilde olmanın bir anlamı olmazdı. Türkiye bir sorunu çözecekse aşacaksa, silahlar bırakılacaksa, analar ağlamayacaksa; hep birlikte kalkınmaya güçlenmeye demokratikleşmeye önem vereceksek tüm aktörler kıymetlidir. Ancak Selahattin Demirtaş gibi bir aktörün öneminin altı da kalın kalın çizilmelidir.

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"Uzatılan el doğrudur"

"Gelecekte iyi şeyler olacaksa Türkiye için kimse kimseyi engellememeli kişisel çıkarlar üzerinden hesap yapılmamalı 86 milyonun çıkarı birlikte gözetilmelidir. Sayın Bahçeli’nin bugüne kadar bize ve DEM’e söyledikleri, Erdoğan’ın dedikleri; bunlar yerine 'uzatılan el doğrudur' demeye devam ediyoruz. Ancak bu süreci çok yakından temkinle dikkatle takip ediyoruz ve özellikle mutlaka ve mutlaka samimiyet çağrısı yapıyoruz. Bir samimiyet var mı yok mu bunun görülmesi lazım herkes kendine göre bir tarif yapıyor ben bir tarif yapacak değilim.

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"TBMM'nin önemini konuştuk"

"Sayın Demirtaş‘la birlikte memleketin neredeyse tüm sorunları hakkında kıymetli değerlendirmeler yaptık. Ekonomiyi konuştuk, en çok ihtiyaç duyulan şeyin adalet ve hukukun üstünlüğü ve iyi bir yönetim olduğunu konuştuk. Mutabık olduğumuz konulardan bir tanesi de Türkiye Büyük Millet Meclisi‘nin önemiydi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin odakta olmadığı hiçbir şey sonuç almadı almayacak bundan sonra da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önemini vurgulamaya devam edeceğiz. Türkiye yeni bir şey konuşuyorsa o konuyu çok dikkatli çok samimiyetle takip edeceğiz ve elbetteki Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin önemini vurgulamaya altını çizmeye devam edeceğiz."

Özel yarın grup toplantısından sonra Diyarbakır’a gidecek ve 5 gün sürecek bölge turunda, Diyarbakır ile birlikte Batman, Mardin, Şırnak, Hakkari ve Van’ı ziyaret edecek.

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(RT)