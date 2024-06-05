Türkiye Belediyeler Birliği seçiminde kayyıma tepki

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı seçimleri Ankara'da yapılıyor.

En yaşlı üye sıfatıyla divan başkanı seçilen DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, yaptığı konuşmada Hakkari'ye kayyım atanmasına tepki gösterdi.

Türk, yaptığı konuşmada, "Maalesef bugün halkın iradesine ipotek koyulduğunu görüyoruz, Hakkari Belediye Başkanımızın görevden alınmasını şiddetle kınıyorum" dedi.

DEM Partili diğer belediye eş başkanları da kayyımları protesto etti.

Bu sırada salonda tansiyon yükseldi.

DEM Partililer ile AKP’liler arasında karşılıklı sözlü tartışma yaşandı.

AKP Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Türk'e "Biz kayyımı kınamıyoruz. Bu ülkede adalet, hukuk var" sözleriyle tepki gösterdi.

Diğer belediye başkanlarının araya girmesiyle gerginlik sona erdi.

🔴 Türkiye Belediyeler Birliği toplantısında ‘en yaşlı üye’ sıfatıyla Divan Başkanı seçilen Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk, Hakkari Belediyesi’ne kayyım atanmasını kınadı.



AKP ve MHP’li başkanlar “Biz kınamıyoruz” diye bağırdı. pic.twitter.com/dev8UtzQIp — bianet (@bianet_org) June 5, 2024

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(RT)