Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekili, Yeni Parti'nin adayı Ayşe Ünlüce

Türkiye Belediyeler Birliği Meclisi, tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in yerine başkanvekili seçmek üzere 15 Ekim Perşembe günü Ankara'da toplandı.

Dört tur süren gizli oylamada YENİ Parti'nin adayı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Cumhur İttifakı'nın adayı AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ı 48 oyla geride bıraktı.

Saat 20.55'te açıklanan resmi olmayan sonuçlara göre Ünlüce 417, Büyükakın 369 oy aldı.

Ünlüce, seçilmesinin ardından kürsüde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“TBB Başkanımız Vahap Seçer'e vekâlet etmek üzere bu göreve seçildim. Kendisi özgürlüğüne hızlıca kavuşup göreve dönene kadar sizler için eşit ve adil bir şekilde bu görevi yapacağıma söz veriyorum.”

CHP aday çıkarmadı, Ünlüce'yi destekledi

Seçim öncesinde CHP, YENİ Parti ve DEM Parti arasında ortak aday görüşmeleri yürütüldü. Ancak YENİ Parti, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'yi kendi adayı olarak gösterdi.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, 14 Ekim'de yaptığı açıklamada partisinin ortak aday belirleme girişimlerinin sonuçsuz kaldığını söyledi. Buna rağmen Cumhur İttifakı'nın TBB yönetimini devralmasını önlemek amacıyla Ünlüce'yi destekleyeceklerini açıkladı.

Sarı, kararlarını şöyle anlattı:

“Biz burası AKP'ye geçmesin diye aday çıkartmamaya karar verdik. Ve biz Sayın Ayşe Ünlüce'yi, yani Yeni Parti'nin önerdiği Sayın Ayşe Ünlüce'yi Belediyeler Birliği seçiminde CHP olarak desteklemeye karar verdik.”

CHP Sözcüsü, bunun iki partinin birlikte belirlediği bir aday olmadığını özellikle vurguladı:

“Bu aday Yeni Parti'nin adayıdır, Cumhuriyet Halk Partisi'nin desteklediği bir adaydır.”

Sarı, seçim kaybedilirse siyasi sorumluluğun ortak aday önerilerini kabul etmeyen YENİ Parti'ye ait olacağını da söylemişti.

Dört tur, iki kez yeniden basılan pusulalar

TBB Meclisi'ndeki seçim saat 14.30'da başladı. Delegeler 15 sandıkta gizli oy kullandı.

İlk turda Ünlüce 409, Büyükakın 369 oy aldı. İkinci turda oylar Ünlüce için 403'e inerken, Büyükakın için 385'e çıktı.

Ünlüce adına basılan oy pusulalarında nokta işaretleri bulunması nedeniyle itiraz edildi. Pusulaların yeniden basılmasının ardından oylama sürdü.

Üçüncü turda Ünlüce 406, Büyükakın ise 363 oy aldı. Ancak seçilmek için gerekli 433 oya iki aday da ulaşamadı.

Pusulalara ilişkin yeni itirazlar üzerine dördüncü tur için yeniden baskı yapıldı.

Son turda baskı hatası bulunan pusulaların da sayılmasına karar verildi. Ünlüce 417 oyla seçimi kazandı.

TBB'nin 864 üyeli Meclisinde ilk iki turda 576, üçüncü turda 433 oy gerekiyordu. Dördüncü turda ise en fazla oy alan aday başkanvekili seçildi.

Meclisteki siyasi dengeler

Gizli oylamayla yapılan seçim öncesinde açıklanan parti dağılımına göre TBB Meclisi'nde AKP'nin 304, CHP'nin 261, YENİ Parti'nin 131, MHP'nin 57, DEM Parti'nin 56, Yeniden Refah Partisi'nin 9 ve İYİ Parti'nin 3 üyesi bulunuyordu.

Bu dağılımda CHP ile YENİ Parti'nin toplam 392, AKP ile MHP'nin ise 361 üyesi vardı.

Ünlüce'nin dördüncü turda aldığı 417 oy, CHP ve YENİ Parti'nin toplam sandalye sayısından 25 fazlaydı. Büyükakın da AKP ve MHP'nin toplamından 8 oy fazla aldı.

Seçim Vahap Seçer'in tutuklanmasının ardından yapıldı

TBB Başkanlığı görevini yürüten Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in tutuklanarak görevinden uzaklaştırılması üzerine TBB başkanvekilliği seçimi yapmayı kararlaştırılmıştı.

Seçer hakkındaki soruşturmada resmi belgede sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma, örgüt kurma ve dolandırıcılık suçlamaları bulunuyor.

Yeni başkanvekili Ayşe Ünlüce, görevi Seçer'in yerine üstlendiğini belirterek onun serbest bırakılmasını ve TBB Başkanlığına dönmesini beklediğini açıkladı.

(AEK)