HABER
Yayın Tarihi: 21 Ağustos 2025 15:40
 ~ Son Güncelleme: 21 Ağustos 2025 15:58
2 dk Okuma

Türkiye bayraklı direkte dans eden turiste soruşturma

Soruşturma, “devletin egemenlik alametlerini aşağılama” ile “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama” suçlamaları kapsamında yürütülüyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Türkiye bayraklı direkte dans eden turiste soruşturma
Fotoğraf: Videodan ekran görüntüsü.

Nevşehir’in Kapadokya bölgesinde, üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti bayrağı bulunan bir direkte direk dansı yapan yabancı turist hakkında soruşturma başlatıldı.

Nevşehir Valiliği’nden bugün yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlara istinaden, güvenlik birimlerince “derhal” inceleme ve tespit çalışması yürütüldüğü bildirildi.

Dans eden kişi hakkında Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 300 ve 301. maddeleri kapsamında adli tahkikat başlatıldığı vurgulanan açıklamada, şöyle dendi:

“Aziz milletimizin milli ve manevi değerlerine yönelik saygısızlık olarak gördüğümüz bu menfur hadise karşısında konu Valiliğimizce titizlik ve hassasiyetle takip edilmektedir.”

TCK’nin 300 ve 301’inci maddeleri

Madde 300: Devletin egemenlik alametlerini aşağılama

(1) Türk Bayrağı’nı yırtarak, yakarak veya sair surette ve alenen aşağılayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu hüküm, Anayasa’da belirlenen beyaz ay yıldızlı al bayrak özelliklerini taşıyan ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin egemenlik alameti olarak kullanılan her türlü işaret hakkında uygulanır.

(2) İstiklal Marşı’nı alenen aşağılayan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Bu maddede tanımlanan suçların yabancı bir ülkede bir Türk vatandaşı tarafından işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte bir oranında artırılır.

Madde 301: Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama

(1) Türk Milleti’ni, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ve devletin yargı organlarını alenen aşağılayan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Devletin askerî veya emniyet teşkilatını alenen aşağılayan kişi, birinci fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

(3) Eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz.

(4) Bu suçtan dolayı soruşturma yapılması, Adalet Bakanı’nın iznine bağlıdır.

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
tck 300 TCK 301 türk bayrağı direk dansı soruşturma kapadokya nevşehir
ilgili haberler
Gazeteci-yazar Bahadır Özgür'e TCK 301’den dava
22 Mayıs 2024
/haber/gazeteci-yazar-bahadir-ozgur-e-tck-301den-dava-295654
Eren Keskin ve Güllistan Yarkın’a TCK 301’den ceza talebi
26 Mart 2024
/haber/eren-keskin-ve-gullistan-yarkina-tck-301den-ceza-talebi-293487
Öztürk Türkdoğan “TCK 301”den yargılanıyor
16 Mart 2023
/haber/ozturk-turkdogan-tck-301-den-yargilaniyor-275798
"BARIŞ BAROLARI" DAVASI
"Her koşulda barışı savunmalıyız" diyen 12 Baroya TCK 301 suçlaması
26 Ocak 2023
/haber/her-kosulda-barisi-savunmaliyiz-diyen-12-baroya-tck-301-suclamasi-273315
İlyas Salman TCK 301'den yargılandığı davada beraat etti
1 Aralık 2022
/haber/ilyas-salman-tck-301-den-yargilandigi-davada-beraat-etti-270822
Sırrı Süreyya Önder’e TCK 301’den 5 ay hapis cezası
9 Kasım 2022
/haber/sirri-sureyya-onder-e-tck-301-den-5-ay-hapis-cezasi-269726
TCK 301 Anayasa Mahkemesi'nde
28 Ağustos 2013
/haber/tck-301-anayasa-mahkemesi-nde-149481
TANER AKÇAM KAZANDI
TCK 301 AİHM'e Takıldı
26 Ekim 2011
/haber/tck-301-aihm-e-takildi-133648
