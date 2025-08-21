Nevşehir’in Kapadokya bölgesinde, üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti bayrağı bulunan bir direkte direk dansı yapan yabancı turist hakkında soruşturma başlatıldı.

Nevşehir Valiliği’nden bugün yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlara istinaden, güvenlik birimlerince “derhal” inceleme ve tespit çalışması yürütüldüğü bildirildi.

Dans eden kişi hakkında Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 300 ve 301. maddeleri kapsamında adli tahkikat başlatıldığı vurgulanan açıklamada, şöyle dendi:

“Aziz milletimizin milli ve manevi değerlerine yönelik saygısızlık olarak gördüğümüz bu menfur hadise karşısında konu Valiliğimizce titizlik ve hassasiyetle takip edilmektedir.”

🔴 Türkiye bayraklı direkte dans eden turiste soruşturma 👉 Soruşturma, “devletin egemenlik alametlerini aşağılama” ile “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama” suçlamaları kapsamında yürütülüyor. https://t.co/IqFMkSkYgd pic.twitter.com/2H3E1BIooA

TCK’nin 300 ve 301’inci maddeleri

Madde 300: Devletin egemenlik alametlerini aşağılama

(1) Türk Bayrağı’nı yırtarak, yakarak veya sair surette ve alenen aşağılayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu hüküm, Anayasa’da belirlenen beyaz ay yıldızlı al bayrak özelliklerini taşıyan ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin egemenlik alameti olarak kullanılan her türlü işaret hakkında uygulanır.

(2) İstiklal Marşı’nı alenen aşağılayan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Bu maddede tanımlanan suçların yabancı bir ülkede bir Türk vatandaşı tarafından işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte bir oranında artırılır.

Madde 301: Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama

(1) Türk Milleti’ni, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ve devletin yargı organlarını alenen aşağılayan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Devletin askerî veya emniyet teşkilatını alenen aşağılayan kişi, birinci fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

(3) Eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz.

(4) Bu suçtan dolayı soruşturma yapılması, Adalet Bakanı’nın iznine bağlıdır.