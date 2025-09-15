Türkiye Basketbol Milli Takımı finalde Almanya'ya 83-88 kaybetti ve Avrupa ikincisi oldu

Türkiye Milli Takımı Riga'da oynanan EuroBasket 2025 final maçında Almanya'ya 88 – 83 yenilerek Avrupa ikincisi oldu ve turnuvayı gümüş madalyayla tamamladı.

Milli takım, finallere gelinceye kadar kendisi gibi hiçbir maçı kaybetmeyen Almanya'ya karşı tek yenilgisini aldığı karşılaşmada birinci, ikinci ve üçüncü çeyreği önde bitirmesine karşın son iki dakikada Almanya'nın ataklarına karşılık vermekte zorlandı.

Öne çıkan oyuncular ve istatistikler

Türkiye milli takımına NBA'de Houston Rockets'den gelen Alperen Şengün 28 sayıyla en yüksek skoru sağladı. Onu Cedi Osman 23 sayıyla izlerken, Shane Larkin 13 sayıyla katkı verdi.

Almanya’da da Isaac Bonga 20, Franz Wagner 18, Dennis Schröder 16 ve Tristan Da Silva 13 sayıyla öne çıktı.

Maçta önemli anlar

Türkiye maçın ilk yarısına iyi başladı. İlk çeyreği Almanya’yı hafif üstünlükle geçmesine karşın, ikinci çeyrekte Türkiye savunmasını sertleştirdi ve devreyi 46-40 önde kapattı.

Almanya üçüncü çeyreğe daha atak başladı, özellikle dış şutlarla oyunda dengeyi kurmayı başardı. Türkiye’nin savunmada açıldığı anlarda Almanya baskıyı arttırdı. Türkiye, üçüncü çeyreği bir sayı önde bitirmeyi başardı: 67-66.

Türkiye, dördüncü çeyrek başında öne geçti ve uzun süre önde götürdü. Cedi Osman’ın üçlükleriyle şampiyonluk için umutlandı. Ancak Alperen Şengün’ün 4. faulünü almasıyla Türkiye'nin savunma ve hücum inisiyatifi kırıldı. Almanya’da Bonga ve Schroeder son dakikalarda çok önemli sayılar kazandı ve Almanya savunması özellikle kritik topları almayı başardı.

Maçın son 20 saniyesinda Türkiye, eşitlik ve galibiyet için fırsatlar yakaladıysa da Almanya’nın savunması ve Schroeder’in serbest atışlardaki başarısı ve üç sayılık dışarıdan atışları Almanya’yı şampiyonluğa taşıdı.

Türkiye'nin basketbol tarihinde önemli bir gece

Türkiye, EuroBasket tarihinde ikinci kez final oynadı. İlk finalde 2001'de Türkiye'de ev sahibi olduğu maçta Yugoslavya’ya kaybederek ikinci olmuştu.

Takımdaki genç oyuncuların ve NBA deneyimli Alperen Şengün’ün turnuva boyunca gösterdiği istikrarlı performans, Türkiye’nin geleceği açısından önemli olarak değerlendirildi.

Şampiyonluğun kıl payı kaçırılması, hayal kırıklığıyla bitse de zaman zaman maçın koparılabileceği aşamalara gelinmesi uzun süren durgunluktan sonra Türkiye basketbolu için kazanım olarak görülüyor. Kadın voleybolcuların yanısıra erkek basketbolcuların da dünya sahnesinin tepesine erişmiş olmaları Türkiye'de futbol dışındaki takım sporlarının ve özellikle basketbolun gençlerin gözündeki itibarını artıran gelişmeler olarak kaydediliyor.

(AEK)