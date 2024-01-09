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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 9 Ocak 2024 11:32
 ~ Son Güncelleme: 9 Ocak 2024 11:55
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Türkiye Barolar Birliği'nden "arabuluculuk" tepkisi

Adalet Bakanlığının düzenlediği “Türkiye Yüzyılında Türk Medeni Kanunu Çalıştayı"na katılan Türkiye Barolar Birliği, aile arabuluculuğu uygulamasının yerinde bir uygulama olmadığını söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Türkiye Barolar Birliği'nden "arabuluculuk" tepkisi
Görsel: TTB

Adalet Bakanlığının 4-5 Ocak’ta İstanbul’da düzenlediği “Türkiye Yüzyılında Türk Medeni Kanunu Çalıştay”ına Türkiye Barolar Birliği (TBB) de katıldı.

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TBB çalıştaya dair kendi internet sitesinde bir açıklama yayımlayarak çalıştayda tartışılan aile arabuluculuğu, nafaka ve kadının kendi soyadının kullanımı gibi konularda belirttikleri görüşleri paylaştı.

Çalıştayın ikinci günü kurulan Aile Hukuku-1 ve Aile Hukuku-2 masalarındaki çalışmalara katılan TBB, TÜBAKKOM ve bazı baro temsilcileri “toplumsal cinsiyet eşitliğinin ülkemizde hayata geçmemesi, kadına yönelik şiddet vakalarının çokluğu, Devletin şiddeti önlemede, şiddetin kovuşturulmasında yükümlülüklerini etkin bir biçimde yerine getirememesi” gibi sebeplerden dolayı Aile Hukukunda arabuluculuk sisteminin geri dönülemez sonuçlar getireceği ifade edilerek bu uygulamanın yerinde olmayacağı belirtti.

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Nafaka hakkı

Nafakaya hakkına yönelik süre sınırı ve tamamen kaldırılması tartışmalarına dair ise TBB temsilcileri, “yoksulluk nafakasına ilişkin mevcut yasal düzenlemenin yerinde olduğu; nafakanın icra yoluyla tahsiline gidilmesi halinde başvurucudan harç alınmaması gerektiğini” söyledi.

6284 sayılı Kanun’un ön gördüğü tedbir uygulamalarında yaşanan sorunların giderilmesi konusunda adımlar atılması gerektiğine dair görüşlere yer verildi. 

(EMK)

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