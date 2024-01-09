Türkiye Barolar Birliği'nden "arabuluculuk" tepkisi

Adalet Bakanlığının 4-5 Ocak’ta İstanbul’da düzenlediği “Türkiye Yüzyılında Türk Medeni Kanunu Çalıştay”ına Türkiye Barolar Birliği (TBB) de katıldı.

BOŞANMA VE NAFAKA İÇİN FEMİNİSTLER Kadınlar bir kez daha seslendi: Nafaka hakkına dokunmayın

TBB çalıştaya dair kendi internet sitesinde bir açıklama yayımlayarak çalıştayda tartışılan aile arabuluculuğu, nafaka ve kadının kendi soyadının kullanımı gibi konularda belirttikleri görüşleri paylaştı.

Çalıştayın ikinci günü kurulan Aile Hukuku-1 ve Aile Hukuku-2 masalarındaki çalışmalara katılan TBB, TÜBAKKOM ve bazı baro temsilcileri “toplumsal cinsiyet eşitliğinin ülkemizde hayata geçmemesi, kadına yönelik şiddet vakalarının çokluğu, Devletin şiddeti önlemede, şiddetin kovuşturulmasında yükümlülüklerini etkin bir biçimde yerine getirememesi” gibi sebeplerden dolayı Aile Hukukunda arabuluculuk sisteminin geri dönülemez sonuçlar getireceği ifade edilerek bu uygulamanın yerinde olmayacağı belirtti.

Erkek Şiddeti Çetelesi

Nafaka hakkı

Nafakaya hakkına yönelik süre sınırı ve tamamen kaldırılması tartışmalarına dair ise TBB temsilcileri, “yoksulluk nafakasına ilişkin mevcut yasal düzenlemenin yerinde olduğu; nafakanın icra yoluyla tahsiline gidilmesi halinde başvurucudan harç alınmaması gerektiğini” söyledi.

6284 sayılı Kanun’un ön gördüğü tedbir uygulamalarında yaşanan sorunların giderilmesi konusunda adımlar atılması gerektiğine dair görüşlere yer verildi.

(EMK)