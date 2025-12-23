Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu'ndan Leyla Zana açıklaması

Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu, Leyla Zana’ya yönelik cinsiyetçi ve ırkçı saldırılara sert tepki gösterdi. Komisyon, saldırıların kabul edilemez olduğunu vurgulayarak yetkilileri caydırıcı tedbirler almaya çağırdı.

Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu (TÜBAKKOM), Kürt siyasetçi Leyla Zana’ya yönelik Bursaspor maçında başlayan, Ankaragücü ve Rizespor karşılaşmalarıyla devam eden cinsiyetçi ve ırkçı saldırılar hakkında yazılı bir açıklama yayımladı. Komisyon, açıklamasında kadına yönelik şiddetin yalnızca fiziksel boyutla sınırlı kalmadığını, sözlü saldırıların ve hakaretlerin de şiddet kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

TÜBAKKOM, küfür ve hakaretlerin kişilik haklarını ihlal ettiğini vurgulayarak bu saldırıların Anayasa’nın 10’uncu ve 17’nci maddelerine aykırı olduğunu vurguladı.

“Şiddet meşrulaştırılıyor”

MA'daki habere göre, Komisyon, kamusal alanların kadına yönelik ayrımcı ve şiddet içeren söylemler için meşru zeminler haline getirilmesine karşı çıktı. Açıklamada, özellikle somut olayda görüldüğü gibi tekrar eden ve görünürlük kazanan ihlallerde, şiddet içeren sözlü ifadeleri “anlık tepki” ya da “tribün dili” gibi gerekçelerle normalleştirmenin hukuken kabul edilemeyeceği belirtildi.

TÜBAKKOM, kadına yönelik şiddetle etkili bir şekilde mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayarak yetkililere caydırıcı ve tutarlı önlemler alma çağrısında bulundu.

(EMK)