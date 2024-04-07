Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan anlaşması Resmî Gazete'de
Anlaşma, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesi kapsamında gerçekleşecek gümrük işlemlerinin kolaylaştırılmasına yönelik işbirliği hükümlerini ortaya koymayı amaçlıyor.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı milletlerarası anlaşma, Resmî Gazete'de yayımlandı.
"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Gürcistan Hükümeti arasında Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi kapsamındaki Gümrük Transit İşlemlerinin Kolaylaştırılmasına Yönelik Ön Veri Değişimine İlişkin Anlaşmanın Onaylanması" hakkındaki karar, Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı.
Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, 18 Ağustos 2022'de Bakü'de imzalanan ekli anlaşma, taraf devletlerin topraklarında Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesi kapsamında gerçekleşecek gümrük işlemlerinin kolaylaştırılmasına yönelik işbirliği hükümlerini ortaya koymayı amaçlıyor. (TY)
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