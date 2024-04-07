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Yayın Tarihi: 7 Nisan 2024 10:42
 ~ Son Güncelleme: 7 Nisan 2024 10:42
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Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan anlaşması Resmî Gazete'de

Anlaşma, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesi kapsamında gerçekleşecek gümrük işlemlerinin kolaylaştırılmasına yönelik işbirliği hükümlerini ortaya koymayı amaçlıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan anlaşması Resmî Gazete'de
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı milletlerarası anlaşma, Resmî Gazete'de yayımlandı.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Gürcistan Hükümeti arasında Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi kapsamındaki Gümrük Transit İşlemlerinin Kolaylaştırılmasına Yönelik Ön Veri Değişimine İlişkin Anlaşmanın Onaylanması" hakkındaki karar, Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, 18 Ağustos 2022'de Bakü'de imzalanan ekli anlaşma, taraf devletlerin topraklarında Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesi kapsamında gerçekleşecek gümrük işlemlerinin kolaylaştırılmasına yönelik işbirliği hükümlerini ortaya koymayı amaçlıyor. (TY)

türkiye-azerbaycan Türkiye-Gürcistan gümrük resmi gazete Recep Tayyip Erdoğan
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/haber/gurcistan-halki-basin-ozgurlugu-ve-sivil-toplum-icin-sokaklarda-275351
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