Türkiye, Avrupa'nın en ucuz ülkesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023’ün satınalma gücü paritesi (SGP) verilerini yayımladı.

Buna göre Türkiye'nin tüketim mal ve hizmetleri fiyat düzeyi endeksi 42 oldu. Bu veri Türkiye’yi, 36 Avrupa ülkesi arasından en ucuz ülke konumuna getirdi.

Karşılaştırmalarda, 27 AB üyesi ülke, 3 Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkesi (İsviçre, İzlanda ve Norveç), 5 aday ülke (Türkiye, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Arnavutluk) ve 1 potansiyel aday ülke (Bosna-Hersek) kapsandı.

Ülkeler itibarıyla karşılaştırıldığında 36 ülke arasında tüketim mal ve hizmetlerine ilişkin fiyat düzeyi endeksi en yüksek ülke 174 ile İsviçre oldu. İsviçre’yi İzlanda, Danimarka, İrlanda ve Lüksemburg izledi.

Fiyat düzeyi en düşük ülke olan Türkiye’nin hemen önünde ise Kuzey Makedonya, Bosna-Hersek, Bulgaristan ve Romanya yer aldı.

Arabada pahalı, giyim ve konaklamada ucuz

Türkiye'nin tüketim mal ve hizmetleri grubuna ilişkin fiyat düzeyi endeksi alt gruplar itibarıyla incelendiğinde, kişisel ulaşım araçları endeksi 143 oldu ve bu gruba ait fiyat düzeyinin AB ülkeleri ortalamasının üzerinde olduğu görüldü.

Diğer alt gruplar bazında ise; tüketici elektroniği endeksi 69 oldu ve bu grupta Türkiye'nin fiyat düzeyinin diğer alt gruplara kıyasla yüksek olduğu görüldü. Buna karşılık giyim endeksi 30 oldu ve bu grupta fiyat düzeyinin diğer alt gruplara göre düşük olduğu gözlendi.

Ayrıca Türkiye giyim endeks değerinde karşılaştırmalarda yer alan 36 ülke arasında en düşük endekse sahip ülke oldu. Lokanta ve oteller grubunda ise Türkiye endeks değeri 57 oldu.

(HA)