Türkiye alev alev yanıyor

Gaziemir'deki orman yangınının uzun sürmesi, hava araçlarıyla süren söndürme çalışmaları ve şiddetli rüzgar dolayısıyla saat 16.00'dan itibaren İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda uçakların kalkış ve inişine izin verilmiyor.

AA tarafından iletilen bilgilere göre, İzmir varışlı bazı uçuşların farklı havalimanlarına yönlendirildiği, yangının kontrol altına alınmasının ardından uçuşların normale dönmesinin beklendiği belirtildi.

İzmir'in Menderes ilçesindeki ormanlık alanda başlayıp rüzgarın etkisiyle Seferihisar ilçesine kadar ulaşan yangında, ekiplerin havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ediyor.

Sakarya - Bilecik sınırında meydana gelenda büyük bir alanda başlayan yangın akşam saatlerinde kontrol altına alınmaya başladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bilecik-Osmaneli ve Bolu-Göynük'teki orman yangınlarının kontrol altına alındığını belirterek, "Sakarya-Bilecik sınırında devam eden yangın da büyük oranda kontrol altına alındı hamdolsun. Manisa-Akhisar'daki de kısmen kontrol altına alındı ancak orada bizler için herhangi bir sorun görünmüyor." dedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 26-28 Haziran arasında bazı illerde meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili soruşturmalarda 17 zanlının gözaltına alındığını bildirdi. Bilecik Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu, yangın nedeniyle tedbiren boşaltıldı, 1081 tutuklu ve hükümlü çevre illere güvenli şekilde nakledildi.

Mersin'in Silifke ilçesindeki Göksu Deltası'nda yangın çıktı. Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında olan deltadaki sazlık alanda, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve Silifke Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Arazinin bataklık olması nedeniyle yangına doğrudan müdahale edemeyen ekipler, alevlerin yayılmaması için çevrede önlem aldı. Yangının sabah saatlerinde kendiliğinden sönmesi bekleniyor.

Manisa'da orman yandı Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tarım arazisinden ormana sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Osmancık Mahallesi'nde bir tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık ve makilik alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz, 2 su ikmal aracı, itfaiye ekipleri ile Turgutlu Belediyesi iş makineleri sevk edildi.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Mehmetli beldesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında 5 dekar ormanlık alan zarar gördü.