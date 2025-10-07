Türkiye AİHM'in Selahattin Demirtaş kararına itirazını sundu

Türkiye, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verilen kararın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Daire'de yeniden ele alınmasını istedi.

Türkiye, AİHM 2. Dairesi tarafından verilen kararın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi'nden yeniden ele alınması talebinde bulundu.

Demirtaş hakkında verilen kararla ilgili başvuru için son tarih 8 Ekim'di.

AİHM kararları

HDP Eş Genel Başkaları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile diğer siyasetçiler 6-8 Ekim Kobani protestoları kapsamında 9 yıldır tutuklu. 4 Kasım 2016 tarihinden bugüne AİHM Demirtaş hakkında üç farklı ihlal kararı verip, tahliyesini istedi.

Kararlar: 20 Kasım 2018 tarihli AİHM Daire

22 Aralık 2020 tarihli AİHM Büyük Daire

8 Temmuz 2025 tarihli AİHM Büyük Daire

Türkiye bu kararın üçüne de uymadı. Son olarak, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi toplantısında '22 Aralık 2020 tarihli AİHM Büyük Daire' kararını gündemine aldı ve Demirtaş'ın serbest bırakılması için çağrı yaptı.

Dava süreci Selahattin Demirtaş, Diyarbakır Başsavcılığının talebi üzerine Diyarbakır 2. Sulh Ceza Hâkimliği’nce 4 Kasım 2016’da, silahlı terör örgütüne üye olma ve halkı suç işlemeye alenen tahrik etme suçlarından tutuklandı. Ardından hakkında açılan çeşitli davalarda, çeşitli illerde yargılanan Demirtaş hakkında, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nin terör örgütü propagandası yapma suçundan 4 yıl 8 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin hüküm kesinleşti. Kobani davası olarak bilinen ve 6-8 Ekim 2014'teki eylemlere ilişkin 108 sanıklı davanın da sanıkları arasında bulunan Selahattin Demirtaş, 22. Ağır Ceza Mahkemesince 16 Mayıs 2024’te 42 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu davada mahkeme gerekçeli kararını 25 Haziran 2025’te açıkladı.

Süreç nasıl işleyecek?

Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman günler önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada süreci anlattı. Buna göre Türkiye’nin itirazı üzerine kararın kesinleşmesi durmuş oldu. Türkiye’nin temyiz talebi beş hakimden oluşan panel tarafından değerlendirilecek, eğer temyiz için Büyük Daire’ye gönderilmesi talebi kabul edilirse, başvuru AİHM’in 17 üyeden oluşan Büyük Dairesi tarafından yeniden ele alınacak. Bu süreçte karar kesinleşmeyecek.

Ancak Türkiye’nin temyiz için Büyük Daire’ye gönderme talebi reddedilirse karar kesinleşecek. Büyük Daire’ye temyiz talepleri, Sözleşmenin yorumuyla ilgili önemli konularda kabul edildiği ifade edilirken, Demirtaş hakkında daha önce kesinleşmiş ihlal kararı olması nedeniyle temyiz talebinin reddedilebileceği belirtiliyor.

