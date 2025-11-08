Türkiye, Ahmed eş-Şara'nın 'mal varlıklarını dondurma' kararını kaldırdı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, IŞİD ve ve El Kaide örgütleri ile bağlantılı iki kişinin Türkiye'de bulunan mal varlıklarının dondurulmasına son verildi.

Buna göre, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) ilgili kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan mal varlığının dondurulmasına ilişkin 30 Eylül 2013 tarihli Bakanlar Kurulu kararının ekindeki listenin "IŞİDve El Kaide ile Bağlantılı Gerçek Kişiler" başlıklı bölümünde yer alan "Abu Muhammad Al Jawlani ile Anas Hasan Hattab" isimli şahıslara ilişkin hükümler kaldırıldı.

BM yaptırımları kaldırılmıştı

Kararda yer alan isimlerden Ahmed eş-Şara (Abu Muhammad Al Jawlani), şu anda Suriye'de geçici hükümette devlet başkanlığı görevini yürütüyor. Ahmed eş-Şara'nın bu göreve gelmeden önce El Kaide'yle bağlantılı olduğu biliniyor. Ahmed eş-Şara, hakkında Birleşmiş Milletler'de verilen yaptırım kararları da 6 Kasım'da kaldırılmıştı.

"IŞİD'le bağlantılı" raporu bulunuyor

Hattab ise 'Heyet Tahrir el Şam'ın lideriyken Ahmed eş-Şara ikinci adamı olarak biliniyordu. Suriye'de Esad'ın deverilmesinde baş rolü oynayan isimlerden olan Hattab şu anda İçişleri Bakanlığı görevinde bulunuyor. Hattab hakkında Türkiye İçişleri Bakanlığı geçen yıllarda IŞİD'le bağlantılı olduğuna yönelik bir rapor yayımlamıştı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

