HABER
Yayın Tarihi: 8 Kasım 2025 10:48
 ~ Son Güncelleme: 8 Kasım 2025 11:42
1 dk Okuma

Türkiye, Ahmed eş-Şara'nın 'mal varlıklarını dondurma' kararını kaldırdı

Ahmed eş-Şara, hakkında Birleşmiş Milletler'de verilen yaptırım kararları da 6 Kasım'da kaldırılmıştı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Türkiye, Ahmed eş-Şara'nın 'mal varlıklarını dondurma' kararını kaldırdı
Fotoğraf: SANA

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, IŞİD ve ve El Kaide örgütleri ile bağlantılı iki kişinin Türkiye'de bulunan mal varlıklarının dondurulmasına son verildi.

Buna göre, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) ilgili kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan mal varlığının dondurulmasına ilişkin 30 Eylül 2013 tarihli Bakanlar Kurulu kararının ekindeki listenin "IŞİDve El Kaide ile Bağlantılı Gerçek Kişiler" başlıklı bölümünde yer alan "Abu Muhammad Al Jawlani ile Anas Hasan Hattab" isimli şahıslara ilişkin hükümler kaldırıldı.

Karar

BM yaptırımları kaldırılmıştı

Kararda yer alan isimlerden Ahmed eş-Şara (Abu Muhammad Al Jawlani), şu anda Suriye'de geçici hükümette devlet başkanlığı görevini yürütüyor. Ahmed eş-Şara'nın bu göreve gelmeden önce El Kaide'yle bağlantılı olduğu biliniyor. Ahmed eş-Şara, hakkında Birleşmiş Milletler'de verilen yaptırım kararları da 6 Kasım'da kaldırılmıştı.

"IŞİD'le bağlantılı" raporu bulunuyor

Hattab ise 'Heyet Tahrir el Şam'ın lideriyken Ahmed eş-Şara ikinci adamı olarak biliniyordu. Suriye'de Esad'ın deverilmesinde baş rolü oynayan isimlerden olan Hattab şu anda İçişleri Bakanlığı görevinde bulunuyor. Hattab hakkında Türkiye İçişleri Bakanlığı geçen yıllarda IŞİD'le bağlantılı olduğuna yönelik bir rapor yayımlamıştı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
ahmed eş-şara Suriye Colani IŞİD resmi gazete
