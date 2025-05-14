Türkiye-ABD-Suudi Arabistan-Suriye dörtlü toplantısı yapıldı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara’nın bir araya geldiği toplantıya çevrimiçi katıldı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda Türkiye’nin, Suriye’nin bölge ülkeleri ile birlikte çalışan, komşularına tehdit oluşturmayan, istikrarlı, refah üreten bir ülke olmasını arzuladığını ve bunun için gayret gösterdiğini ifade etti.

Erdoğan, Şam yönetiminin “IŞİD başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelesinde” Türkiye’nin destek vermeye devam edeceğini, IŞİD’lilerin tutulduğu tutukevlerinin yönetimi ve güvenliği konusunda da desteğe hazır olduğunu belirtti.

AHMED EŞ-ŞARA İLE RİYAD'DA BULUŞACAK Trump Şam'a yönelik yaptırımları kaldırdığını açıkladı

“Suriye’de çeşitli alanlarda yatırım fırsatları doğacak”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’ın Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması kararının tarihi önemde olduğunu, bu kararın yaptırım uygulayan diğer ülkelere de örnek olacağına inandığını, bu sayede Suriye’de çeşitli alanlarda yatırım fırsatları doğacağını dile getirdi.

Gazze’deki insani durumun kötüleştiğini, şiddet sarmalını durdurmak için Türkiye’nin gayretlerinin devam ettiğini aktaran Erdoğan, “Gazze’deki insani trajediye son verme zamanının geldiğini” söyledi.

Erdoğan toplantıda, Rusya-Ukrayna Savaşı’nda liderler ve teknik düzeyde ateşkes ve barış görüşmelerinin derhal başlamasının faydalı olacağını, Türkiye’nin barış için elinden geleni yapmayı sürdüreceğini kaydetti.

"Dostum Trump'ın desteğine güveniyorum"

Diğer yandan Erdoğan, üç liderle yaptığı görüşmeye partisinin grup toplantısında da değindi:

"Bu sabah sayın Trump'la Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Şara ile telefonda görüştük. Bölgesel barış ve istikrar için tüm tarafların güvenine mazhar olabiliyoruz. Kardeş Pakistan ile Hindistan gerilimine, Gazze soykırımındaki vicdanlı duruşumuzdan, Somali ve Etiyopya arasındaki görüşmelere kadar her yerde ilkeli, tutarlı ve adaletliyiz, muhataplarımızın itimadını kazandık. Dost acı söyler prensibiyle her zaman doğruları söyledik, mazlumun da zalimin de kimliğine bakmadık. Bizim küresel ölçekte barıştan, demokrasi, güvenlik ve istikrardan başka gayemiz yoktur. Son günlerde baş döndürücü bir hal alan diplomasi trafiğimizle bunu başarma gayreti içindeyiz. Dün Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıracağını açıklayan sayın Trump'a tekrar teşekkür ediyorum. Gazze'de vahşet boyutuna varan insani trajediye son verilmesi amacıyla yürüttüğümüz çabalarda da dostum Trump'ın desteğine güveniyorum. İnşallah, Gazze ile ilgili de yakında müjdeli haberler almayı umut ediyoruz."

(VC)