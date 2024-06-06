"Türkiye ABD'den F-16 alımı için teklif ve kabul mektubunu imzaladı"

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Askeri İlişkiler Bölümünün Perşembe günü erken saatlerde X sosyal medya hesabından duyurduğu "Türkiye’nin, sadece en yakın müttefiklere ve ortaklara temin edilen, şimdiye kadar üretilmiş en ileri F-16 Blok 70 savaş uçaklarını satın alması konusunda bugün ileriye dönük önemli bir adım atıldığı" açıklaması günün ilerleyen saatlerinde ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller tarafından ayrıntılandırılarak doğrulandı.

VoA'nın haberine göre, günlük basın brifinginde bir gazetecinin sorusunu yanıtlayan Miller, "Türkiye, F-16'ları satın almak için teklif ve kabul mektubunu imzaladı" dedi.

Bu satışın, "NATO'nun birlikte çalışabilirliğine bir yatırım" olduğunu belirten Miller, satışın NATO'yu, ABD, Türkiye ve NATO ittifakının güvenlik çıkarlarını destekleyeceğini kaydetti.

Miller, "Bu satışı bitiş çizgisine ulaştırmak biraz zaman aldı. [Sürecin] ilerliyor olduğunu görmekten memnunuz" ifadesini kullandı.

Teklif mektubu üzerindeki çalışma

Türkiye ile ABD arasında F-16 savaş uçağı alımıyla ilgili inişli çıkışlı süreçte Ankara'nın Türkiye’nin İsveç’in NATO’ya katılım protokolüne onay vermesinin ardından, Ankara’nın 2021’de ABD’den talep ettiği F-16 uçakları ve modernizasyon kitleri için ABD Kongresi’den yeşil ışık gelmişti.

Reuters: Türkiye, İsveç’e NATO onayı için ABD’den F-16 adımı bekliyor

Üretim ve teslimat süreçlerine geçilmesi için, taraflar arasında bir süredir gidip-gelen taslak teklif ve kabul mektubunun nihai hali için çalışılıyordu.

Milli Savunma Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, “Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın ihtiyaçları doğrultusunda satın alınacak F-16 Blok-70 ve modernizasyon kitleri ile diğer malzeme, mühimmat ve teçhizatın tedarik süreci daha önce açıkladığımız takvime uygun olarak olumlu şekilde devam etmektedir” denildi.

Türkiye, ABD'den 40 adet yeni F-16 savaş uçağı ve mevcut 79 adet F-16'nın modernize edilmesi ile bunlara ait mühimmat, malzeme ve teçhizat talep ediyor. Savunma Bakanlığı, üretim ve modernizasyon faaliyetlerinin Türkiye'de yapılmasını önermişti.

(AEK)