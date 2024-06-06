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DÜNYA
Yayın Tarihi: 6 Haziran 2024 23:11
 ~ Son Güncelleme: 7 Haziran 2024 02:28
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ANKARA VE WASHINGTON'DAN AÇIKLAMA

"Türkiye ABD'den F-16 alımı için teklif ve kabul mektubunu imzaladı"

Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerini, iki ülkenin Rojava özerk yönetimiyle ilişkileri nedeniyle veto etmesi üzerine ABD yönetimi ve Erdoğan hükümeti arasında başlayan gerilim sırasında iptal edilen F-16 satış projesi Perşembe günü yeniden yürürlüğe girdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
"Türkiye ABD'den F-16 alımı için teklif ve kabul mektubunu imzaladı"
Erdoğan ve Biden Ankara'nın İsveç'in üyeliğine yol verdiği NATO Litvanya zirvesinde/ABC News

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Askeri İlişkiler Bölümünün Perşembe günü erken saatlerde X sosyal medya hesabından duyurduğu "Türkiye’nin, sadece en yakın müttefiklere ve ortaklara temin edilen, şimdiye kadar üretilmiş en ileri F-16 Blok 70 savaş uçaklarını satın alması konusunda bugün ileriye dönük önemli bir adım atıldığı" açıklaması günün ilerleyen saatlerinde ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller tarafından ayrıntılandırılarak doğrulandı.

VoA'nın haberine göre, günlük basın brifinginde bir gazetecinin sorusunu yanıtlayan Miller, "Türkiye, F-16'ları satın almak için teklif ve kabul mektubunu imzaladı" dedi.

Bu satışın, "NATO'nun birlikte çalışabilirliğine bir yatırım" olduğunu belirten Miller, satışın NATO'yu, ABD, Türkiye ve NATO ittifakının güvenlik çıkarlarını destekleyeceğini kaydetti.

Miller, "Bu satışı bitiş çizgisine ulaştırmak biraz zaman aldı. [Sürecin] ilerliyor olduğunu görmekten memnunuz" ifadesini kullandı.

Teklif mektubu üzerindeki çalışma 

Türkiye ile ABD arasında F-16 savaş uçağı alımıyla ilgili inişli çıkışlı süreçte Ankara'nın Türkiye’nin İsveç’in NATO’ya katılım protokolüne onay vermesinin ardından, Ankara’nın 2021’de ABD’den talep ettiği F-16 uçakları ve modernizasyon kitleri için ABD Kongresi’den yeşil ışık gelmişti.

Reuters: Türkiye, İsveç’e NATO onayı için ABD’den F-16 adımı bekliyor
Reuters: Türkiye, İsveç’e NATO onayı için ABD’den F-16 adımı bekliyor
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Üretim ve teslimat süreçlerine geçilmesi için, taraflar arasında bir süredir gidip-gelen taslak teklif ve kabul mektubunun nihai hali için çalışılıyordu.

Milli Savunma Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, “Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın ihtiyaçları doğrultusunda satın alınacak F-16 Blok-70 ve modernizasyon kitleri ile diğer malzeme, mühimmat ve teçhizatın tedarik süreci daha önce açıkladığımız takvime uygun olarak olumlu şekilde devam etmektedir” denildi.

Türkiye, ABD'den 40 adet yeni F-16 savaş uçağı ve mevcut 79 adet F-16'nın modernize edilmesi ile bunlara ait mühimmat, malzeme ve teçhizat talep ediyor. Savunma Bakanlığı, üretim ve modernizasyon faaliyetlerinin Türkiye'de yapılmasını önermişti.

(AEK)

f-16 NATO İsveç'in NATO başvurusu Rojava özerk yönetimi
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