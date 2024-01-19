Türkiye AB'nin bir numaralı atık ithalatçısı

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi Eurostat Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin 2022'de Birlik dışına ihraç ettiği toplam 32 milyon 100 bin ton atığın 12,4 milyon tonunu ithal ederek Avrupa'nın bir numaralı atık müşterisi konumuna yerleşti.

DW'nin haberine göre, AB aday üyesi ve en yakın doğu komşusu Türkiye'nin, madeni olmayan geri dönüştürülebilir maddelerle birlikte Avrupa'dan toplam atık ithalatı 12,4 milyon tona ulaştı. Bu miktar AB'nin toplam atık ihracının yüzde 39'u.

17,8 milyon tonla AB'nin ihraç ettiği atığın yarısını oluşturan demir ve çeliğin yaklaşık üçte ikisinin alıcısı da Türkiye.

AB atık ihracatçıları sıralaması

AB'de en büyük atık ihracatçısı 6,4 milyon ton ile Hollanda. İkinci sırada 3,9 milyon tonla Belçika var. Üçüncü sıradaki Almanya ise 3,3 milyon tonla AB atık ihracatının onda birini yapıyor. Almanya 2011'de 5,8 milyon ton atıkla ilk sıradaydı.

Atık ithalatçılarının başında Türkiye var

AB'nin ihraç ettiği atıkların en büyük alıcısı ise Türkiye oldu. Bu durum 2021'de de aynıydı.

Eurostat raporu: Türkiye, yine AB atıklarının ilk adresi

AB atığının alıcıları sıralamasında Türkiye'den sonra 3,5 milyon ton atıkla Hindistan geldi. Hindistan tek başına Avrupa'daki atık kâğıtların yüzde 30'unu satın alarak dönüştürüyor.

İngiltere, Avrupa'dan 2 milyon ton, İsviçre, Norveç ve Mısır ise 1,6'şar milyon ton atık satın aldı.

Buna karşılık AB de diğer ülkelerden 18,7 milyon ton atık ithal etti. 2021 yılına kıyasla AB'nin ithal ettiği atıklarda yüzde 5'lik bir düşüş oldu.

AB ithalatının üçte biri İngiltere'den (6,3 milyon ton) gelirken, Norveç'ten 3,4 milyon ton, İsviçre'den 2,4 milyon ton ve ABD'den 1,8 milyon ton atık satın alındı.

(AEK)