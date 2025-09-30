ENGLISH KURDÎ
YAŞAM
Yayın Tarihi: 30 Eylül 2025 05:07
 ~ Son Güncelleme: 30 Eylül 2025 10:14
1 dk Okuma

Türkiye, AB'de dönerin tarifini sıkı kurallara bağlama ısrarından vazgeçti

Almanya'da döner piyasası, Türkiye'nin AB nezdinde döner kebap tarifini sıkı kurallara bağlama konusundaki ısrarından vazgeçmesiyle derin bir nefes aldı. Türkiye'nin önerisini geri çekmemesi ve konunun bu şekilde sıkı kurallara bağlanması halinde ülkenin milyarlarca avroluk kebap piyasasının büyük sıkıntıya girmesinden korkuluyordu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Türkiye, AB'de dönerin tarifini sıkı kurallara bağlama ısrarından vazgeçti
Almanya'da bir dönercide hazırlanan döner porsiyonu: Fotoğraf: CNBCE

Merkezi Türkiye'de bulunan Uluslararası Döner Federasyonu (UDOFED), dönerde kullanılmasına izin verilen et türlerini kısıtlayacak, döner yapımında dana ve hindi etini yasaklayacak, etin kalınlık ve terbiye tariflerini saptayacak ve döner araç gereçlerini düzenleyecek "Geleneksel Özellik Garantili" AB çapında bir etiket zorunluluğu getirilmesini talep ediyordu. Bunun gerçekleşmesi Almanya tarzı birçok döner uygulaması önünde ciddi bir tehdit oluşturacaktı.

Türkiye'nin başvurusu, dönerin hem büyük bir iş kolu hem de mutfak kültürünün gurur kaynağı halini aldığı Almanya'da döner piyasasında da siyasal alanda da sert tepkiyle karşılandı. Toplumdan ve dönercilerden öneriye herhangi bir destek gelmemesi ve uzlaşma sağlanamaması üzerine Türkiye'nin başvurusu, resmen geri çekildi.

Almanya'da aralarında Türkiye kökenli eski Tarım Bakanı Cem Özdemir'in de olduğu  siyasetçiler, dönerin artık Türklerin olduğu kadar Almanların da vazgeçilmez damak tadı olduğunu savunarak Ankara'nın önerisini gereksiz bir müdahale olarak karşıladılar.

Almanya'da dönercilikte yaklaşık 60 bin kişi istihdam ediliyor ve yıllık 2,4 milyar avro ciro oluşuyor. Her gün 400 ton döner üretilen ülkede sektöre, tüketici, üretici ve servis elemanı olarak 1,5 milyon Türkiye kökenli katkıda bulunuyor.

(AEK)

Berlin
döner kebap almanya denetim
SOL PARTİ TAVAN FİYAT İSTEDİ
Bir porsiyonu 7,90 avroya varan döner Almanya'da hayat pahalılığın ölçüsü oldu
7 Mayıs 2024
/haber/bir-porsiyonu-7-90-avroya-varan-doner-almanya-da-hayat-pahaliligin-olcusu-oldu-295066
Almanya ve Döner
20 Kasım 2011
/yazi/almanya-ve-doner-134161
