Türkiye, AB'de dönerin tarifini sıkı kurallara bağlama ısrarından vazgeçti

Merkezi Türkiye'de bulunan Uluslararası Döner Federasyonu (UDOFED), dönerde kullanılmasına izin verilen et türlerini kısıtlayacak, döner yapımında dana ve hindi etini yasaklayacak, etin kalınlık ve terbiye tariflerini saptayacak ve döner araç gereçlerini düzenleyecek "Geleneksel Özellik Garantili" AB çapında bir etiket zorunluluğu getirilmesini talep ediyordu. Bunun gerçekleşmesi Almanya tarzı birçok döner uygulaması önünde ciddi bir tehdit oluşturacaktı.

Türkiye'nin başvurusu, dönerin hem büyük bir iş kolu hem de mutfak kültürünün gurur kaynağı halini aldığı Almanya'da döner piyasasında da siyasal alanda da sert tepkiyle karşılandı. Toplumdan ve dönercilerden öneriye herhangi bir destek gelmemesi ve uzlaşma sağlanamaması üzerine Türkiye'nin başvurusu, resmen geri çekildi.

Almanya'da aralarında Türkiye kökenli eski Tarım Bakanı Cem Özdemir'in de olduğu siyasetçiler, dönerin artık Türklerin olduğu kadar Almanların da vazgeçilmez damak tadı olduğunu savunarak Ankara'nın önerisini gereksiz bir müdahale olarak karşıladılar.

Almanya'da dönercilikte yaklaşık 60 bin kişi istihdam ediliyor ve yıllık 2,4 milyar avro ciro oluşuyor. Her gün 400 ton döner üretilen ülkede sektöre, tüketici, üretici ve servis elemanı olarak 1,5 milyon Türkiye kökenli katkıda bulunuyor.

(AEK)