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HABER
Yayın Tarihi: 9 Nisan 2024 09:43
 ~ Son Güncelleme: 9 Nisan 2024 11:32
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Türkiye, 54 ürün grubunun İsrail'e ihracatını kısıtlama kararı aldı

Karar, Ticaret Bakanlığı’nın X hesabından duyuruldu. İhracatı durdurulan ürünler arasında inşaat demir, demir çelik, çelik kuleler, elektrik kabloları, elektrik panoları, beton mikserleri, hidrolik yağlar, mermerler, uçak yakıtı ve plastik borular da yer alıyor.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Türkiye, 54 ürün grubunun İsrail'e ihracatını kısıtlama kararı aldı
İsrail’in yoğun hava bombardımanı sonucu Gazze Şeridi'ndeki Er-Rimal Mahallesi'nde birçok bina moloz yığını haline geldi (Fotoğraf: AA)

Ticaret Bakanlığı, 54 ürün grubunun İsrail'e ihracatını kısıtlama kararı aldı. 

Karar, Ticaret Bakanlığı’nın X hesabından duyuruldu. İhracatı durdurulan ürünler arasında inşaat demir, demir çelik, çelik kuleler, elektrik kabloları, elektrik panoları, beton mikserleri, hidrolik yağlar, mermerler ve uçak yakıtı, plastik borular da yer alıyor.  

"Gazze Şeridi yerle bir olmuş, büyük bir yıkıma uğramıştır"

Bakanlık açıklamasında, İsrail'in Gazze'ye yönelik 7 Ekim 2023'ten beri süren saldırılarına işaret edildi. Açıklama şöyle:  

"İsrail, 6 ayı aşkın süredir Gazze Şeridi’nde yürüttüğü ve ayrım gözetmeden masum Filistin halkına ve sivil yerleşim yerlerine yönelik topyekün katliamda hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimizin sayısı 33 binin, yaralı sayısı yüzbinlerin üzerindedir. Bunların büyük çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşmaktadır. Gazze Şeridi yerle bir olmuş, büyük bir yıkıma uğramıştır."

BM Güvenlik Konseyi'ne de atıf yapıldı

Bakanlık, ksııtlama kararını duyurduğu açıklamada özetle şunları belirtti:

Özellikle BM Güvenlik Konseyi ve Uluslararası Adalet Divanı’nın söz konusu kararları hukuken bağlayıcıdır. Türkiye, tüm bu kararların uygulanmasının takipçisi olacağını defaatle açıklamıştır.

Bu doğrultuda, Türkiye, 9 Nisan 2024 tarihinden itibaren, ilk aşamada Ek’te belirtilen ürün grupları altında yer alan ürünlerin İsrail’e ihracatını kısıtlama kararı almış bulunmaktadır. Bu kararın gerekleri Ticaret Bakanlığı tarafından derhal yürütülecektir.

Bu karar, İsrail, uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülükleri çerçevesinde, Gazze’de derhal ateşkes ilan edene ve Gazze Şeridi’ne yeterli miktarda ve kesintisiz insani yardım akışına izin verinceye kadar yürürlükte kalacaktır.

Esasen, çok önceden bu yana, İsrail’e askeri amaçla kullanılabilecek herhangi bir ürün veya hizmetin satışına ülkemizce izin verilmemiştir ve verilmemektedir.

Gazze Şeridi’nde gelinen vahim aşama çerçevesinde, uluslararası camianın tüm üyelerine çağrımız, İsrail’in uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerine uymasını teminen, üzerine düşenleri yerine getirmeleridir.”

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(EMK)

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