Türkiye, 40 yıl sonra olimpiyat oyunlarından altın madalyasız döndü
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı altın madalyasız kapatan Türkiye, hedeflerinin uzağında kaldı.
Olimpiyat Oyunları'nı 3 gümüş ve 5 bronz madalyayla kapatan Türkiye, en son 1984 Los Angeles'ta altın madalya elde edememişti.
Türkiye, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 33. Yaz Olimpiyat Oyunları'na 101 sporcuyla katılırken, boksör Tuğrulhan Erdemir yasaklı madde kullanma gerekçesiyle oyunlarda yarışamadı.
Paris Olimpiyatları açılış töreninin özgürleştirici anlamı
64. sırada
Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, kadınlar boksta Buse Naz Çakıroğlu 50 kiloda ve Hatice Akbaş 54 kiloda, atıcılıkta Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan oluşan milli takım 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinde gümüş madalya aldı.
Güreşte Taha Akgül erkekler 125 kiloda ve Buse Tosun Çavuşoğlu kadınlar 68 kiloda, boksta Esra Yıldız Kahraman kadınlar 57 kiloda, tekvandoda Nafia Kuş Aydın kadınlar +67 kiloda, okçulukta Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı bronz madalya kazandı.
Türkiye, bu skorlarla madalya sıralamasında 64. sırada yer aldı. (TY)