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DÜNYA
Yayın Tarihi: 12 Ağustos 2024 12:05
 ~ Son Güncelleme: 12 Ağustos 2024 12:05
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Türkiye, 40 yıl sonra olimpiyat oyunlarından altın madalyasız döndü

Tarihinin en kötü olimpiyatlarından birini geçiren Türkiye, bireyselde altı, takım kategorisinde iki madalya kazandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Türkiye, 40 yıl sonra olimpiyat oyunlarından altın madalyasız döndü
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı altın madalyasız kapatan Türkiye, hedeflerinin uzağında kaldı.

Olimpiyat Oyunları'nı 3 gümüş ve 5 bronz madalyayla kapatan Türkiye, en son 1984 Los Angeles'ta altın madalya elde edememişti.

Türkiye, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 33. Yaz Olimpiyat Oyunları'na 101 sporcuyla katılırken, boksör Tuğrulhan Erdemir yasaklı madde kullanma gerekçesiyle oyunlarda yarışamadı.

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64. sırada 

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, kadınlar boksta Buse Naz Çakıroğlu 50 kiloda ve Hatice Akbaş 54 kiloda, atıcılıkta Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan oluşan milli takım 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinde gümüş madalya aldı.

Güreşte Taha Akgül erkekler 125 kiloda ve Buse Tosun Çavuşoğlu kadınlar 68 kiloda, boksta Esra Yıldız Kahraman kadınlar 57 kiloda, tekvandoda Nafia Kuş Aydın kadınlar +67 kiloda, okçulukta Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı bronz madalya kazandı.

Türkiye, bu skorlarla madalya sıralamasında 64. sırada yer aldı. (TY)

2024 paris olimpiyatları Buse Naz Çakıroğlu Yusuf Dikeç
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Bugün 11:02
/yazi/paris-olimpiyatinin-ardindan-298464
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Bugün 08:30
/haber/paris-2024-olimpiyat-oyunlari-sona-erdi-298457
Paris Olimpiyatları açılış töreninin özgürleştirici anlamı
10 Ağustos 2024
/yazi/paris-olimpiyatlari-acilis-toreninin-ozgurlestirici-anlami-298404
Hatice Akbaş olimpiyatlarda finale yükseldi
4 Ağustos 2024
/haber/hatice-akbas-olimpiyatlarda-finale-yukseldi-298208
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/haber/olimpiyat-sampiyonu-biles-dan-trump-a-gonderme-siyah-isimi-seviyorum-298180
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/haber/sahne-projesinden-uyari-paris-2024-olimpiyatlarinda-transfobi-ve-irkciligin-kesisimi-298166
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31 Temmuz 2024
/haber/dogal-kaynak-tuketimi-bir-spor-olsa-insanlik-olimpiyat-rekoru-kirardi-298048
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31 Temmuz 2024
/haber/paris-olimpiyatlari-fransa-sokakta-yasayan-insanlari-sehrin-disina-itti-298046
PARİS 2024
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/haber/olimpiyat-acilis-torenine-dunyadan-guclu-yankilar-ovgu-hayret-elestiri-alkis-alay-297938
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