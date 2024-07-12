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Yayın Tarihi: 12 Temmuz 2024 17:30
 ~ Son Güncelleme: 12 Temmuz 2024 18:00
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"Türkiye, 23 milyar dolarlık F-16 anlaşmasını küçültecek"

Ankara’nın maliyetleri azaltmak için bu adımı attığı öne sürülürken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Sayın Biden ile konuştum. 3-4 hafta içinde çözeceğini söyledi” açıklaması geldi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
"Türkiye, 23 milyar dolarlık F-16 anlaşmasını küçültecek"
*ABD Başkanı Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg (Fotoğraf: AA)

ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg, Türkiye’nin F-16 savaş uçağı filosunu modernize etmek için ABD’yle yaptığı 23 milyar dolarlık savunma anlaşmasında küçülmeye gideceğini yazdı.

Konuya ilişkin Bloomberg’e konuşan ismi açıklanmayan kaynaklar, Türkiye’nin harcamalardaki kesintiler nedeniyle milyarlarca dolar tasarruf etmek için daha az modernizasyon kiti ve mühimmat almak istediğini söyledi.

Haberde ayrıca, Türkiye’nin bazı savaş uçağı parçalarının yerel olarak üretilmesi için bir ‘dengeleme anlaşması’ yapmak istediği öne sürüldü.

ABD, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın almasına tepki olarak Temmuz 2019’da Türkiye’yi F-35 savaş uçağı üretim programından çıkarmıştı. Ancak 2022’de başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üye olmasını engelleyen Ankara, iki ülkenin üyeliğine yeşil ışık yakma karşılığında Ocak 2024’te ABD’yle 40 F-16 Blok 70 savaş uçağı ile 79 F-16 modernizasyon kitini içeren 23 milyar dolarlık bir savunma anlaşması imzalamıştı.

Erdoğan: Biden çözeceğini söyledi

Bloomberg’in haberi, ABD’deki NATO zirvesinin ardından dün (11 Temmuz) basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a soruldu.

Erdoğan, bir gazetecinin, “‘F-16 alımının ölçeği küçüldü’ haberlerini okuduk yabancı basında. Bazı parçaların lokal üretileceği aktarılıyor. Nasıl böyle bir karar alındı, tam olarak ne anlama geliyor? NATO, F-35’lere ödenen parayı, Amerika ile hala görüşmeleri süren mekanizma, milli gelirin yüzde 2’si arasında hala sayıyor mu?” sorusunu ise şöyle yanıtladı:

“Bu konuyla ilgili özellikle dün akşam ve bugün Sayın Biden ile tekrar konuştum. Denildiği gibi olursa, ‘3-4 hafta içinde ben bu problemi çözeceğim’ dedi. Bugün ayrılırken yine hatırlattım. 3-4 hafta içinde çözeceğini söyledi, aramızda bazı nükteler de oldu. Parçalarla ilgili konu, her zaman görüştüğümüz konular. En taze haber olarak size Sayın Biden’ın bana verdiği cevabı nakletmiş oldum.”

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(VC)

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