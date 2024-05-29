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Yayın Tarihi: 29 Mayıs 2024 10:33
 ~ Son Güncelleme: 29 Mayıs 2024 10:33
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Türkiye, 2023 yılında 47 gün aşırı sıcak yaşadı

İklim krizinin etkisi olmasaydı bu sayı 18,8 gün olacaktı.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Türkiye, 2023 yılında 47 gün aşırı sıcak yaşadı
Fotoğraf: Canva

Climate Central, World Weather Attribution (WWA) ve Kızılhaç Kızılay İklim Merkezi, sıcak hava dalgaları ve dünya genelinde aşırı sıcaklara maruz kalan insan sayısına ilişkin dün (28 Mayıs) yeni bir rapor yayımladı

Rapor, dünyanın kayıtlara geçen en sıcak yılı olan 2023 ve küresel sıcaklıkların rekor kırdığı art arda 11 ay (Haziran 2023 - Nisan 2024) boyunca aşırı sıcak olaylarını inceliyor ve insan kaynaklı iklim krizinin milyarlarca insan için tehlikeli aşırı sıcakları artırdığını ve sıcak hava olaylarını daha uzun ve daha olası hale getirdiğini ortaya koyuyor.

Raporda, 1991-2020 döneminde, yerel bölgeler özelinde gözlemlenen sıcaklıkların yüzde 90'ından daha sıcak gerçekleşen gün sayısı, aşırı sıcak gün sayısı olarak ifade ediliyor.

Öne çıkanlar

Raporda öne çıkan bulgular şöyle:

  • 12 aylık dönemde, 6,3 milyar insan (küresel nüfusun yaklaşık yüzde 78'i), insan kaynaklı iklim krizi nedeniyle en az iki kat daha olası hale gelen en az 31 gün aşırı sıcak yaşadı. 
  • Son 12 ayda, dünya genelinde, insan kaynaklı iklim krizi, iklim krizinin olmadığı bir dünyada yaşanacak olan aşırı sıcaklara ortalama 26 gün daha ekledi.
  • World Weather Attribution kriterlerini kullanan çalışma, 90 farklı ülkede 76 aşırı sıcak dalgası tespit etti. Bu olaylar milyarlarca insanı risk altında bıraktı.

Raporda Türkiye’den de veriler yer alıyor. İklim krizinin etkisiyle, bölgeler özelinde yaşayan insanların maruziyetini referans alarak ve tüm nüfusun ortalaması alınarak yapılan hesaplamaya göre, Türkiye 2023 yılında 47,6 gün aşırı sıcak yaşadı.

İklim krizinin etkisi olmasaydı bu sayı 18,8 gün olacaktı. 

Raporun tamamını okumak için tıklayın. (TY)

Türkiye aşırı sıcaklar iklim krizi küresel ısıtma
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/haber/asiri-sicaklar-elektrik-ve-su-tuketiminde-rekora-neden-oldu-281568
Hekimlerden hükümete uyarı: Aşırı sıcaklara karşı acil önlem alın
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/haber/hekimlerden-hukumete-uyari-asiri-sicaklara-karsi-acil-onlem-alin-281440
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/haber/asiri-sicaklar-meclis-gundeminde-is-yerleri-tatil-edilecek-mi-281390
İKLİM KRİZİ
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28 Haziran 2023
/haber/ispanya-da-iki-kisi-asiri-sicak-nedeniyle-oldu-280931
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/haber/hindistan-da-asiri-sicaklar-98-olu-280487
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/haber/avrupa-da-isciler-asiri-sicaklara-karsi-yeni-calisma-yasasi-istiyor-265857
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