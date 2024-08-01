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Yayın Tarihi: 1 Ağustos 2024 16:42
 ~ Son Güncelleme: 1 Ağustos 2024 16:48
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Türkeş Gezi mahpuslarını ziyaretini anlattı: Moralleri yüksek

Türkeş, "Esas amacım, ülkemizdeki yargılama süreçlerinin hukuk içinde yapılmasını sağlamak" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Türkeş Gezi mahpuslarını ziyaretini anlattı: Moralleri yüksek

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Türkiye Delegasyonu Başkanı ve AKP Milletvekili Tuğrul Türkeş, Gezi davasından 18 yıl hapis cezası verilen mahpusları ziyaret etti.

12punto'dan Müyesser Yıldız'ın haberine göre, Marmara (Silivri) Cezaevi'nde Osman Kavala, Can Atalay ve Tayfun Kahraman'la, Bakırköy Cezaevi'nde de Çiğdem Mater ve Mine Özerden'le ayrı ayrı görüşen Türkeş, şöyle dedi:

“Hepsinin moralleri yüksek, hiçbirisini çökmüş görmedim. Konularına hâkimler ve gelişmeleri takip ediyorlar. Hangi konularda kaygı duyduklarını, yargılama süreçlerini konuştuk. 3-5 benzemez adamı bir torbaya koyup, bir grubun adamı diye tarif etmek mümkün değil. Osman Kavala başka bir adam, Tayfun Kahraman başka bir adam, Can Atalay başka bir adam. Bu durum bile bunları aynı çetenin elemanı gösterilmesinin yanlış olduğunu ortaya koyuyor. Hiçbirimiz aynı siyasi görüşe sahip değildik, en şeker tarafı bu. Farklı siyasi görüşteki insanların farklı şartlarda bir araya gelip, konuşması başlı başına önemli.”

"İzlenimlerini sadece merak edenlere anlatacağım"

Öncesinde çeşitli tartışmalara ve tepkilere yol açan ziyareti için, “İyi ki yaptım” diyen şöyle devam etti:

“Bu ziyaret hukuk arayışımın bir parçası değildi. Ekstradan çıktı. Esas amacım, ülkemizdeki yargılama süreçlerinin hukuk içinde yapılmasını sağlamak. Bu tartışılıyor, iyi bir şey. Konunun magazinleştirilmemesi için bundan sonra izlenimlerimi sadece ilgililere, merak edenlere anlatacağım.”

Türkeş, “Onlara bir saat nefes aldırabildiysem, ne mutlu” dedi.

Türkeş, Gezi davası mahpuslarıyla görüştü
Türkeş, Gezi davası mahpuslarıyla görüştü
1 Ağustos 2024

(EMK)

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