Türkeş, Gezi davası mahpuslarıyla görüştü

AKP Ankara Milletvekili, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Delegasyonu Başkanı Tuğrul Türkeş, Gezi davası hükümlüleriyle görüştüğünü açıkladı.

"Gezi"nin sekiz tutuklusu hakkında

Türkeş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Daha önceden yapmak arzusunu belirttiğimiz ve yapılacağına ilişkin duyurusunu ilan ettiğimiz Osman Kavala, Tayfun Kahraman ve Can Atalay’ın ziyaretleri Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda; Çiğdem Mater Utku ve Mine Özerden’in ziyaretleri Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda 31.07.2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir” dedi.

Tuğrul Türkeş, ayrıca, “Bu süreçte yardımlarını ve katkılarını esirgemeyen Adalet Bakanı Sayın Yılmaz Tunç ve Adalet Bakan Yardımcısı Sayın Ramazan Can’ a teşekkür ederiz” diye yazdı.

Gezi dosyası Adalet Bakanlığı yolunda

(AS)