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Yayın Tarihi: 1 Ağustos 2024 08:30
 ~ Son Güncelleme: 1 Ağustos 2024 08:32
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Türkeş, Gezi davası mahpuslarıyla görüştü

AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, Gezi davasından hükümlü bulunan Osman Kavala, Tayfun Kahraman, Can Atalay, Çiğdem Mater Utku ve Mine Özerden ile dün görüştüğünü açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Türkeş, Gezi davası mahpuslarıyla görüştü

AKP Ankara Milletvekili, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Delegasyonu Başkanı Tuğrul Türkeş, Gezi davası hükümlüleriyle görüştüğünü açıkladı.

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Türkeş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Daha önceden yapmak arzusunu belirttiğimiz ve yapılacağına ilişkin duyurusunu ilan ettiğimiz Osman Kavala, Tayfun Kahraman ve Can Atalay’ın ziyaretleri Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda; Çiğdem Mater Utku ve Mine Özerden’in ziyaretleri Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda 31.07.2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir” dedi.

Tuğrul Türkeş, ayrıca, “Bu süreçte yardımlarını ve katkılarını esirgemeyen Adalet Bakanı Sayın Yılmaz Tunç ve Adalet Bakan Yardımcısı Sayın Ramazan Can’ a teşekkür ederiz” diye yazdı.

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(AS)

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7 Haziran 2024
/haber/gezi-dosyasi-adalet-bakanligi-yolunda-296288
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