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Yayın Tarihi: 21 Temmuz 2024 12:18
 ~ Son Güncelleme: 21 Temmuz 2024 13:17
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Türkeş Ailesi'nde “Osman Kavala” tartışması

Ayyüce Türkeş, “Ömrünün bir saniyesi hapiste geçmemesi gereken Türkeş ile Kavala’yı aynı kefeye koymak kimsenin haddine değildir. Herkes haddini bilecek” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Türkeş Ailesi'nde “Osman Kavala” tartışması

İYİ Parti milletvekili Ayyüce Türkeş, Gezi Parkı davası tutuklusu iş insanı hak savunucusu Osman Kavala'yı cezaevinde ziyaret edeceğini söyleyen ağabeyi AKP milletvekili Tuğrul Türkeş’e sosyal medyadan yanıt verdi. 

Ayyüce Türkeş, “Ömrünün bir saniyesi bile hapishanede geçmemesi gereken Başbuğ Türkeş ile Osman Kavala’yı aynı kefeye koymak kimsenin haddine değildir. Herkes haddini ve yerini bilecek” dedi.

Ayyüce Türkeş’in paylaşımı özetle şöyle: 

“Başbuğ Alparslan Türkeş, ömrünü Türk Milleti’ne Türk Devleti’ne adamış; ameli ile adını altın harflerle tarihe yazdırmış büyük bir devlet adamıdır. Vefatının üzerinden 27 yıl geçmiş olmasına rağmen sırf O’nun bıraktığı miras ile ama maalesef. O’nu anlamadan; temsil edemeden Türk siyasetinde yer edinenler artık BAŞBUĞ’un ruhunu rahat bırakın… Her türlü siyasetinizi, pazarlığınızı kendi adınıza yapın…

“Başbuğ Türkeş, eline kan bulaşanların/ruhunda hainlik ve bölücülük olanların ağzının sakızı değildir. BAŞBUĞ TÜRKEŞ’ten öğrenilen ‘Milliyetçilik’ de ne oturduğun koltuğun gücü ile sağa sola X hesabından saldırarak yapılır ne de siyasi pazarlıkların piyonu olarak yapılır.

“Hele hele ömrünün bir saniyesi bile hapishane de geçmemesi gereken Başbuğ Türkeş ile Osman Kavala’yı aynı kefeye koymak kimsenin haddine değildir. Herkes haddini ve yerini bilecek…"

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(EMK)

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/haber/osman-kavala-submits-new-appeal-seeking-retrial-297304
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9 Temmuz 2024
/haber/osman-kavala-nin-avukatindan-adalet-bakanligina-bir-basvuru-daha-297291
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/haber/osman-kavala-keyfi-cezalandirmanin-bir-sure-daha-devam-edecegi-goruluyor-297212
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/haber/osman-kavala-ya-yeni-heyetten-de-ret-295414
Osman Kavala'nın yeniden yargılanmasını yeni heyet değerlendirecek
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/haber/osman-kavala-nin-yeniden-yargilanmasini-yeni-heyet-degerlendirecek-295383
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/haber/osman-kavala-dan-yeniden-yargilama-aciklamasi-adalet-herkes-icin-gerekli-295187
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/haber/abdulkadir-selvi-mesele-osman-kavala-meselesi-degil-mesele-turkiye-meselesi-294992
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