Türkan Elçi: Susturulan sese ses olmaya gidiyoruz

İnsan hakları savunucusu avukat Tahir Elçi’nin öldürülüşünün 8. yılında Diyarbakır’da düzenlenecek anma töreni öncesinde sosyal medyada paylaşım yapan CHP Milletvekili Türkan Elçi “insanların öldürülmesine dur demek için tek başına itiraz ettiği esnada susturulan sese, ses olmaya gidiyoruz” dedi.

Elçi’nin paylaşımı şöyle:

“Birazdan, farklı kimliklerden, farklı dinlerden, farklı kültürlerden oluşan bir şehrin ortak hafızasını yok edenlere karşı çıkan; insanların öldürülmesine dur demek için tek başına itiraz ettiği esnada susturulan sese, ses olmaya gidiyoruz.”

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(EMK)