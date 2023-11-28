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Yayın Tarihi: 28 Kasım 2023 10:41
 ~ Son Güncelleme: 28 Kasım 2023 10:42
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Türkan Elçi: Susturulan sese ses olmaya gidiyoruz

Türkan Elçi “insanların öldürülmesine dur demek için tek başına itiraz ettiği esnada susturulan sese, ses olmaya gidiyoruz” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/28/turkan-elci-susturulan-sese-ses-olmaya-gidiyoruz.jpg
Fotoğraf: Bedri Adanır

İnsan hakları savunucusu avukat Tahir Elçi’nin öldürülüşünün 8. yılında Diyarbakır’da düzenlenecek anma töreni öncesinde sosyal medyada paylaşım yapan CHP Milletvekili Türkan Elçi “insanların öldürülmesine dur demek için tek başına itiraz ettiği esnada susturulan sese, ses olmaya gidiyoruz” dedi.

Elçi’nin paylaşımı şöyle:

“Birazdan, farklı kimliklerden, farklı dinlerden, farklı kültürlerden oluşan bir şehrin ortak hafızasını yok edenlere karşı çıkan; insanların öldürülmesine dur demek için tek başına itiraz ettiği esnada susturulan sese, ses olmaya gidiyoruz.”

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(EMK)

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