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Yayın Tarihi: 24 Kasım 2023 10:48
 ~ Son Güncelleme: 24 Kasım 2023 11:50
2 dk Okuma

Türkan Elçi: Davutoğlu’nun ifadesine başvurulması talebimiz reddedildi

CHP Milletvekili Türkan Elçi, eşi Tahir Elçi'nin cinayetiyle ilgili Meclis'te konuştu: "Sekiz yıldır aranan adaleti 5 dakikaya sığdırmaya çalışacağım. Faillerin bulunup hak ettikleri ceza ile cezalandırılmaları sadece bizim adalet duygumuzun tatmini için değil, toplumsal huzurun ve güvenin tesisi açısından da elzemdir."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/24/turkan-elci-meclis-te-konustu-davutoglunun-ifadesine-basvurulmasi-talebimiz-reddedildi.jpg

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Türkan Elçi, eşi ve eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi suikastına ilişkin TBMM’de konuşma yaptı.

Elçi, konuşmasında Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun Başbakanlığı dönemine dikkat çekti ve “Cinayeti siyasi bir suikast olarak değerlendiren dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun ifadesine başvurulması talebimiz reddedildi” dedi.

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“Sekiz yıldır aranan adaleti 5 dakikaya sığdırmaya çalışacağım" diyen Elçi, "Faillerin bulunup hak ettikleri ceza ile cezalandırılmaları sadece bizim adalet duygumuzun tatmini için değil, toplumsal huzurun ve güvenin tesisi açısından da elzemdir" diye konuştu.

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Mahkeme heyetinin dava srecindeki tutumuna değinen Türkan Elçi, olay yeri incelemesinin yapılmadığını, delillerin toplanmadığını, kamera kayıtlarında teknik inceleme yapılmadığını söyledi.

Dava sürecinde karşılaştıkları sorunların kaynağında “cezasızlık geleneği” olduğu söyleyen Elçi, şöyle devam etti: "İstihbarat polislerinin dinlenilmesi talebimiz reddedildi, kamera kayıtlarındaki 12 saniyelik kesintinin sebebi konusunda bizleri aydınlatma zorunlulukları var, dosyadaki 27 Aralık 2016 tarihli ihbar mektubunun teyit edilmesi talebimiz reddedildi, tanık ifadesinde savcının zoruyla yalan beyan verdiğini söylemesine rağmen savcı hakkında HSK’ya yaptığımız şikayet talebimiz reddedildi, cinayeti siyasi bir suikast olarak değerlendiren dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun ifadesine başvurulması talebimiz reddedildi."

Tahir Elçi Kimdir?
Tahir Elçi Kimdir?
28 Kasım 2015

(RT)

türkan elçi Tahir Elçi
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