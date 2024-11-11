Türk'ten Erdoğan'a: Ne idiği belirsiz tipler üç dönemdir halkın iradesini gasp ediyor

İçişleri Bakanlığı kararıyla üçüncü kez görevden alınan ve yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Ahmet Türk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘ne idiği belirsiz tipler’ sözlerine tepki gösterdi.

Erdoğan, dün kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada belediyelere kayyım atanmasına değindi ve "Seçilmiş başkanlar değil, örgütün atadığı ne idiği belirsiz tipler tarafından yönetilen belediyelerin şehirleri yerine terör örgütüne hizmet edeceği izahtan varestedir" dedi.

Erdoğan’ın sözlerine yanıt veren Türk, şunları söyledi: "Belediyelerimizde 'ne idiği belirsiz tipler' olmadı olamaz da. Fakat ne idiği belirsiz tipler 3 dönemdir halkın iradesini gasp etmekte. 50 yılını demokratik siyasete vermiş birine sarf edilen sözleri utanç verici buluyor, yapılan ithamları acizlik olarak görüyorum”

Ne idiği belirsiz ne demek? Ne olduğu, niteliği, soyu sopu, nereli olduğu bilinmeyen.

(RT)