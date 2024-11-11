ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 11 Kasım 2024 12:10
 ~ Son Güncelleme: 11 Kasım 2024 14:42
1 dk Okuma

Türk'ten Erdoğan'a: Ne idiği belirsiz tipler üç dönemdir halkın iradesini gasp ediyor

Ahmet Türk, Erdoğan'ın, 'ne idiği belirsiz tipler' ifadesine tepki gösterdi: "'50 yılını demokratik siyasete vermiş birine sarf edilen sözleri utanç verici buluyor, yapılan ithamları acizlik olarak görüyorum."

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Türk'ten Erdoğan'a: Ne idiği belirsiz tipler üç dönemdir halkın iradesini gasp ediyor
*Fotoğraf: MA

İçişleri Bakanlığı kararıyla üçüncü kez görevden alınan ve yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Ahmet Türk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘ne idiği belirsiz tipler’ sözlerine tepki gösterdi.

Erdoğan, dün kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada belediyelere kayyım atanmasına değindi ve "Seçilmiş başkanlar değil, örgütün atadığı ne idiği belirsiz tipler tarafından yönetilen belediyelerin şehirleri yerine terör örgütüne hizmet edeceği izahtan varestedir" dedi.

Erdoğan’ın sözlerine yanıt veren Türk, şunları söyledi: "Belediyelerimizde 'ne idiği belirsiz tipler' olmadı olamaz da. Fakat ne idiği belirsiz tipler 3 dönemdir halkın iradesini gasp etmekte. 50 yılını demokratik siyasete vermiş birine sarf edilen sözleri utanç verici buluyor, yapılan ithamları acizlik olarak görüyorum”

Ne idiği belirsiz ne demek?

Ne olduğu, niteliği, soyu sopu, nereli olduğu bilinmeyen.

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
ahmet Türk Recep Tayyip Erdoğan
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git