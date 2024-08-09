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Yayın Tarihi: 9 Ağustos 2024 16:48
 ~ Son Güncelleme: 9 Ağustos 2024 16:48
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Türk Psikologlar Derneği: Hayvanseverlerin yanındayız

Ankara Altındağ’da öldürülen hayvanlarla ilgili açıklama yapan dernek, hayvanlarla ilgili yasa değişikliğinin şiddete eğilimli kişilerin "cesaretlenmesine" zemin hazırlayacağını söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Türk Psikologlar Derneği: Hayvanseverlerin yanındayız
Fotoğraf: X

Türk Psikologlar Derneği, Ankara’nın Altındağ ilçesinde dün gece (8 Ağustos) poşetlerin içinde ve çukurlarda öldürülmüş halde bulunan 11 köpekle ilgili bugün bir açıklama yayımladı.

Sahada olup psikolojik desteğe ihtiyaç duyan hak savunucuları ve hayvanseverlerin yanında olduğunu duyuran TPD’nin açıklaması şöyle:

“Kamuoyuna duyurulur: Dün gece ülkemizde gerçekleşen hayvan katliamı görüntüleri, hepimizde derin travmatik etkiler yaratmıştır. Sahada olup psikolojik desteğe ihtiyaç duyan aktivist ve hayvanseverlerin yanında olduğumuzu belirtmek isteriz.

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"Psikologlar olarak uyarıyoruz: Bu yasa, şiddete eğilimli kişilerin cesaretlenmesine zemin hazırlamaktadır. Daha önce yetkililere yaptığımız uyarılar maalesef karşılıksız kaldı. Bu olay, daha da korkunç şiddet olaylarının habercisi olabilir. 

“Yasayı iptal edin: Dün gece yaşananlar, ülkemizi başta çocuklar olmak üzere hepimiz için tehlikeli bir yer haline getirdi. Bu yasa, Anayasa Mahkemesi tarafından ivedilikle görüşülmeli ve iptal edilmelidir. Şiddetsiz bir toplumda yaşamak herkesin hakkıdır!” (TY)

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