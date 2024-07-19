'Türk Işını' için kobay olarak kullanılan yurttaş yargıya başvurdu

Diyarbakır’da COVID-19 sürecinde “Türk ışını” adı verilen çalışma için “kobay” olarak kullanıldığını öne süren Mahmut Orak isimli yurttaş yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu.

Orak, avukatı Gevriğe Atlı ve "kobay" iddialarını gündeme getiren Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenap Ekinci’yi ile birlikte savcılığa başvurdu. Orak, başvuruda Ekinci'yi de tanık olarak gösterdi.

Tedavide sorumluluğu olan bütün yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunan Orak, ultra viyole ışınının uygulandığına dair belgeleri de Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu.

Suç duyurusunun ardından açıklama yapan Orak, 20 Haziran 2020’de bütün ailesiyle birlikte COVID -19 testi için Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gittiklerini ve testlerinin pozitif çıktığını belirtti.

İlaç tedavi verildiğini söyleyen Orak, ilaçlardan sonra kendisi dışında ailesindeki herkesin iyileştiğini söyledi.

Tekrar hastaneye başvurduğunu ifade eden Orak, süreci şöyle anlattı:

"Hastaneye yatırıldım ve tedavi sürecim başladı. Bir süre sonra doktorlar, Ankara'dan gelen bir heyetin beni iyileştireceğini söyleyerek çeşitli kağıtlar imzalattılar.

Beni yoğun bakıma aldılar. Yoğun bakıma aldıktan sonra anestezi ile uyuttular. Anesteziden sonra o tedaviyi uygulamışlar. Ondan sonra uyandığımda boğazımdan ciğerlerime kadar tahriş edildiğine dair ağrı hissettim.

Ondan sonra yaptığım testler bir negatif bir pozitif çıkıyordu. Sonrasında birkaç gün normal serviste, gözetim altında kaldım. Ailemle irtibata geçtikten sonra, bana kobay olarak kullanıldığımı söylediler.

Buna çok üzüldüm. İnsanların canının bu kadar ucuz olduğunu bilmiyordum. Ondan sonra beni taburcu ettiler. Testlerine güvenmeyerek, başka bir hastanede test yaptırdım, pozitif çıktı. Tekrar geldim hastaneye.

Benimle irtibatı olan doktorla görüştüm. ‘Neden benim sonuçlarım böyle çıktı, neden kobay olarak kullanıldım’ dedim. ‘Yaşadığına şükret’ dedi. Ondan sonra başhekimle görüşmek istedim, görüştürmediler. Sonrasında dava açmaya çekindim, korktum.”