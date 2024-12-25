TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: İşverenle hükümet bir olup istediği kararı çıkarıyor

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay, hükümetin 22 bin 104 lira olarak açıkladığı asgari ücrete ilişkin açıklama yaptı.

Asgari Ücret Komisyonu'nun üç defa toplandığını söyleyen Atala, üç toplantıda da tarafların masaya rakam getirmediğini belirtti.

Dün (24 Aralık) akşam yapılan toplantının ise kendilerine 18.30'da bildirildiğini paylaşan Atalay, "Adil bir düzenleme yapılmadığı sürece asgari ücret tespit komisyonuna katılmayacağız" dedi.

Atalay, Türkiye'de 8 milyon asgari ücretli olduğunu ancak şu anda ülkenin yarısı asgari ücretle çalıştığını vurguladı.

Bundan sonra komisyonda yer almayacaklarını ifade eden Atalay, özetle şöyle konuştu:

Daha önce asgari ücreti bu kadar konuşmuyorduk ama son 5 yıldır asgari ücret artık geçim ücreti oldu. Ülkenin yarısı asgari ücret ile çalışıyor ve bütün ülke için artık önemli bir şey oldu. Biz de masada asgari ücretlilerin olmasını istedik, geçinemeyenler dertlerini anlatsın istedik. Taleplerini de sizin önünüzde kamuoyuna açıkladık ve asgari ücret talebimizi paylaştık. Aradan bir hafta geçti, dün akşam bir toplantı oldu. Maalesef dün akşam saat 6 buçuk civarında bize haber verdiler.

İnsanca yaşanabilecek bir geçim ücreti istedik. Kendi dışımızda Hak-İş ve DİSK ile de toplantı yaptık. Kamu işçisinin de alım gücü düştü. Bununla ilgili onlarca kez eylem yaptık, açıklama yaptık. Masaya rakam gelmedi. Masada hükümet var, bakanlıklar var. Dün toplantıya katılmama kararı aldık. Bizim masada olmamızın bir anlamı yok. Biz bulanık suya giriyoruz. 15 kişi katılıyoruz, işverenle hükümet bir arada olup istediği kararı çıkarıyor.

Bu zammı kabul etmek mümkün değil. İşçinin, sendikanın, fakir fukaranın talebine makul bir cevap vermek lazım. Biz bu komisyonda 50 senedir varız. Bu komisyon adil değil anti demokratiktir. Bir daha TÜRK-İŞ olarak asgari ücret komisyonuna katılmayacağız. 10 kişi bir araya gelip istediği kararı çıkarıyor. Bizi de bir daha çağırmasınlar."