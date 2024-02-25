TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Pevrul Kavlak hayatını kaybetti

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Metal Sendikası Onursal Başkanı Pevrul Kavlak, 62 yaşında hayatını kaybetti.

Kavlak, sağlık sorunları sebebiyle 9 Şubat’ta Türk Metal Sendikası Genel Başkanlığı görevinden ayrılmış, yerine Uysal Altundağ seçilmişti. Ankara’da kanser tedavisi gören Kavlak’ın, dün (24 Şubat) hayatını kaybettiği açıklandı.

Türk Metal Sendikası’ndan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı, Türk Metal Sendikası Onursal Genel Başkanı, ülkemiz sendikal hareketinin yetiştirdiği değerli sendikacı Pevrul Kavlak, yakalandığı amansız hastalık sonucu vefat etmiştir. Merhum Genel Başkanımız için yarın saat 12.00'de Türk Metal Sendikası önünde bir tören yapılacak, ardından ikindi vakti Kırıkkale Kavlak Camii'nde kılınacak cenaze namazından sonra aile mezarlığında defnedilecektir."

Kavlak'ın cenaze töreni

Pevrul Kavlak için Türk Metal Sendikası'nda bugün cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine Kavlak'ın ailesi, yakınları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Uysal Altundağ, TÜRK-İŞ yöneticileri ve konfederasyona bağlı sendikaların temsilcileri ile çok sayıda Türk Metal Sendikası üyesi katıldı.

Törenin ardından Kırıkkale'ye gönderilen Kavlak'ın cenazesi, ikindi vakti Kırıkkale Kavlak Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

(VC)