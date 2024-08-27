TÜRK-İŞ eyleminde Ergün Atalay’a istifa sloganları

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ekonomik krize ve ücret artışlarının yetersizliğine karşı dün (26 Ağustos) Tekirdağ Çerkezköy'de bir miting düzenledi.

TÜRK-İŞ'e bağlı sendikaların da destek verdiği mitingde Ergün Atalay’a istifa çağrısı oldu. Genel Başkanı Ergün Atalay'ın sahneye çıkmasıyla birlikte kürsüye bir grup istifa sloganları attı.

Bunun üzerine mitingin sunucusu “Arkadaşlar lütfen! TÜRK-İŞ’in gururu, Türkiye işçi sınıfının lideri genel başkanımız Ergün Atalay burada. Haksızlığa dur diyen, vergide adalet diyen, taşerona kadro alan, kamu toplu sözleşmesini son kuruşuna kadar alan Ergün Atalay burada” diyerek araya girdi.

Atalay’ın yanındakiler de miting alanından yükselen “istifa” sloganına karşılık “Ergün başkan nerede biz oradayız” ve “Vur de vuralım, öl de ölelim” sloganları attı.

Kısa süreli slogan atışmasının ardından Atalay işçilere seslendi:

"İşverenlerle mücadele edersin, sermayeyle mücadele edersin, siyasetçiyle mücadele edersin, ama evin içinde bir avuç kardeşimiz evini taşlamaya kalkarsa inanın ayıp ediyor, günah işliyor. Seçtiğiniz adamın başında sonuna kadar durmak mecburiyetindesiniz. Durmazsanız sizi parça parça ederler. Sizi bu ülkede nefes alamayacak duruma getirdiler. TÜRK-İŞ sizin eviniz. Ben emanetçisiyim. Buradaki arkadaşlar emanetçisi. Kimi istiyorsanız onu seçin. Yanımda, aileniz gibi, kardeşiniz gibi, kapı gibi durursanız nefes alırsınız. Ama kapı gibi durmazsanız, evinizi taşlarsanız, 3-5 arkadaşa fırsat verirseniz, onları konuşturursanız bu sorunları aşamazsınız."

Atalay daha sonra ekonomik kriz ve talepleri üzerine konuştu. Ankara'da da büyük bir miting yapacaklarını söyledi. İşçinin sesi olmaya devam edeceklerini belirtti.

(HA)