TÜRK-İŞ asgari ücret toplantısı öncesi başkanları topladı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugün 11.30’daki üçüncü toplantı öncesi TÜRK-İŞ, Başkanlar Kurulu’nu topladı.

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, gündemlerinin asgari ücret olduğunu, toplantı öncesi başkanların görüşünü almak istediklerini söyledi.

Ağar, "Rakam gelecek mi, gelmeyecek mi bilmiyoruz. Biz kendi aramızda değerlendirme yapacağız" dedi. Toplantıda asgari ücret tutarının konuşulmaması durumunda, kendilerinin rakam açıklayıp açıklamayacakları sorusuna Ağar, "Biz neden açıklayalım. Geçim şartları, insanların yaşam şartları belli, kamuoyu inanmamasına rağmen açıklanan enflasyonlar belli. Biz üzerimize düşen görevi yapacağız" diye konuştu.

(HA)