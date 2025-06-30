ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 30 Haziran 2025 14:30
 ~ Son Güncelleme: 30 Haziran 2025 14:36
2 dk Okuma

TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 26 bin TL'yi, yoksulluk sınırı 85 bin TL'yi aştı

TÜRK-İŞ'in verilerine göre, haziran ayında açlık sınırı 26 bin 115 TL'ye, yoksulluk sınırı 85 bin 066 TL'ye yükseldi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 26 bin TL'yi, yoksulluk sınırı 85 bin TL'yi aştı
Fotoğraf: kecioren.bel.tr

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının Haziran 2025 sonuçlarını açıkladı.

Rapora göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için gerekli olan aylık gıda harcaması (açlık sınırı) 26 bin 115,18 TL'ye yükseldi.

"Yoksulluk sınırı 85 bini aştı"

Aynı ailenin giyim, kira, elektrik, su, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi temel ihtiyaçlarıyla birlikte yapması gereken toplam harcama (yoksulluk sınırı) ise 85 bin 65,75 TL’ye yükseldi.

Açlık sınırı, daha yürürlüğe girmeyen asgari ücretle farkı şimdiden kapattı
Açlık sınırı, daha yürürlüğe girmeyen asgari ücretle farkı şimdiden kapattı
30 Aralık 2024

Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 33 bin 586,82 TL’ye yükseldiği ve bu tutarın mevcut net asgari ücretten 11 bin 482 TL daha yüksek olduğu belirtildi.

Mayıs ayında açlık sınırı 25 bin 92 TL, yoksulluk sınırı 81 bin 734 TL, bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise 32 bin 463 olarak açıklanmıştı.

Yıllık mutfak enflasyonu yüzde 37,60

Türk-İş’ in verilerine göre “mutfak enflasyonu” verilerindeki değişim Haziran 2025 itibariyle şu şekilde gerçekleşti:

"Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 4,08 oranında gerçekleşti. On iki aylık değişim oranı yüzde 37,60 oldu. Yıllık ortalama artış ise yüzde 44,58 olarak gerçekleşti. Yılın ilk altı ayındaki değişim oranı yüzde 23,87 olarak gerçekleşti."

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
Türk-İş açlık sınırı yoksulluk sınırı
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git