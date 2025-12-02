Türk Eczacıları Birliği'nden ilaçlama kaynaklı zehirlenmelere ilişkin uyarı

Türk Eczacıları Birliği (TEB), son günlerde İstanbul ve Çorum’da ilaçlama nedeniyle yaşanan zehirlenme vakalarına dikkat çekerek kontrolsüz kimyasal kullanımının yarattığı tehlikeler konusunda kapsamlı bir uyarı yaptı. Birlik, ehliyetsiz kişilerin uygulamalarının engellenmesi ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Açıklamada, art arda yaşanan olayların kimyasal maddelerin izlenebilirliğinin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gösterdiğini vurguladı.

Açıklamada, kullanılan ürünlerin Tarım ve Orman Bakanlığı onayına uygun şekilde denetlenmesi, süreçlerin bütüncül biçimde güçlendirilmesi ve halkın güvenliği için gerekli adımların ivedilikle atılması gerektiği belirtildi.

Birlik, toksikoloji ve ilaç güvenliği alanındaki uzmanlıkları nedeniyle eczacıların bu süreçte kritik bir rol üstlendiğine dikkat çekti. Doğru bilgilendirme yapılmasının ve zehirlenme risklerinin azaltılmasının halk sağlığı açısından zorunlu olduğunun altını çizdi.

“Halk sağlığı tesadüflere bırakılamaz”

TEB’in sosyal medya hesabından paylaşılan açıklama özetle şöyle:

“Son dönemde ilaçlama kaynaklı olarak İstanbul’da yaşanan facia ve Çorum’da devam eden zehirlenme olayları, kontrolsüz kimyasal kullanımının yarattığı ciddi riskleri bir kez daha ortaya koymuştur.

Halk sağlığını korumak için:

·Kimyasalların izlenebilirliği sağlanmalı,

·Ehliyetsiz uygulamalar engellenmeli,

·Kullanılan ürünlerin Tarım ve Orman Bakanlığı onayına uygun şekilde denetlenmesi sağlanmalı,

·Denetim süreçleri bütüncül olarak güçlendirilmelidir.

Bu ürünlerin ilaç niteliği taşıması nedeniyle, toksikoloji ve ilaç güvenliği alanındaki uzmanlıklarıyla eczacılar; kullanılan maddelerin güvenliği, doğru bilgilendirme ve zehirlenme risklerinin azaltılmasında önemli bir halk sağlığı güvencesidir.”

(EMK)