HABER
Yayın Tarihi: 2 Aralık 2025 08:45
 ~ Son Güncelleme: 2 Aralık 2025 08:50
1 dk Okuma

Türk Eczacıları Birliği'nden ilaçlama kaynaklı zehirlenmelere ilişkin uyarı

Birlik, toksikoloji ve ilaç güvenliği alanındaki uzmanlıkları nedeniyle eczacıların bu süreçte kritik bir rol üstlendiğine dikkat çekti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görüntüde, beyaz koruyucu tulum giymiş bir kişi dış mekânda ilaçlama yaparken görülüyor. Kişi baştan ayağa kapalı bir tulum, mavi eldivenler ve yüzünü tamamen örten filtreli bir maske kullanıyor. Omzunda ilaçlama tankı bulunuyor ve elindeki hortum benzeri aparatla yere doğru kimyasal bir sıvı püskürtüyor.

Türk Eczacıları Birliği (TEB), son günlerde İstanbul ve Çorum’da ilaçlama nedeniyle yaşanan zehirlenme vakalarına dikkat çekerek kontrolsüz kimyasal kullanımının yarattığı tehlikeler konusunda kapsamlı bir uyarı yaptı. Birlik, ehliyetsiz kişilerin uygulamalarının engellenmesi ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Açıklamada, art arda yaşanan olayların kimyasal maddelerin izlenebilirliğinin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gösterdiğini vurguladı.

Açıklamada, kullanılan ürünlerin Tarım ve Orman Bakanlığı onayına uygun şekilde denetlenmesi, süreçlerin bütüncül biçimde güçlendirilmesi ve halkın güvenliği için gerekli adımların ivedilikle atılması gerektiği belirtildi.

Birlik, toksikoloji ve ilaç güvenliği alanındaki uzmanlıkları nedeniyle eczacıların bu süreçte kritik bir rol üstlendiğine dikkat çekti. Doğru bilgilendirme yapılmasının ve zehirlenme risklerinin azaltılmasının halk sağlığı açısından zorunlu olduğunun altını çizdi.

“Halk sağlığı tesadüflere bırakılamaz”

TEB’in sosyal medya hesabından paylaşılan açıklama özetle şöyle:

“Son dönemde ilaçlama kaynaklı olarak İstanbul’da yaşanan facia ve Çorum’da devam eden zehirlenme olayları, kontrolsüz kimyasal kullanımının yarattığı ciddi riskleri bir kez daha ortaya koymuştur.

Halk sağlığını korumak için:

·Kimyasalların izlenebilirliği sağlanmalı,

·Ehliyetsiz uygulamalar engellenmeli,

·Kullanılan ürünlerin Tarım ve Orman Bakanlığı onayına uygun şekilde denetlenmesi sağlanmalı,

·Denetim süreçleri bütüncül olarak güçlendirilmelidir.

Bu ürünlerin ilaç niteliği taşıması nedeniyle, toksikoloji ve ilaç güvenliği alanındaki uzmanlıklarıyla eczacılar; kullanılan maddelerin güvenliği, doğru bilgilendirme ve zehirlenme risklerinin azaltılmasında önemli bir halk sağlığı güvencesidir.”

(EMK)

ilgili haberler
ÇOCUKLARA YÖNELİK YAVAŞ ŞİDDET
Böcek ailesinin sessiz tanıklığı
19 Kasım 2025
/yazi/bocek-ailesinin-sessiz-tanikligi-313662
ALMANYA'DAN TATİLE GELMİŞLERDİ
Gıda güvenliği, halk sağlığı, ekoloji ve yönetim krizleri zinciri Böcek ailesini yok etti: Baba Böcek de öldü
17 Kasım 2025
/haber/gida-guvenligi-halk-sagligi-ekoloji-ve-yonetim-krizleri-zinciri-bocek-ailesini-yok-etti-baba-bocek-de-oldu-313624
Böcek Ailesinin şüpheli ölümünde gözaltı sayısı 11'e yükseldi
17 Kasım 2025
/haber/bocek-ailesinin-supheli-olumunde-gozalti-sayisi-11-e-yukseldi-313585
