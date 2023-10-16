"Türk dizilerinin yüzde 80'i yayına girmeden yurtdışına satılıyor"

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Televizyon ve yapım sektörü fuarı MIPCOM, Fransa'nın Cannes kentinde kapılarını açtı. Fuarın acıyışında konuşan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye yapımı dizilerin Cannes'da 108 ülkenin ilgi odağı olduğunu söyledi.

Fuar katılımları

Avdagiç, İTO olarak TV içerik sektöründe fuar katılımlarına özel bir önem verdiklerini, Fransa'da MIPTV ve MIPCOM Cannes ile birlikte ABD'de Content Americas, Macaristan'da NATPE Budapeşte, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Dubai International Content Market ve Singapur'da ATF Asya TV Forum ve Market'te katılım organize ettiklerini sözlerine ekledi.

"Heyecan", "aşk" ve "dram" içerikleriyle bir klasik haline gelen Türkiye dizilerinin dış pazarlara satış anlaşmalarının MIPCOM kapsamında imzalanmaya başlandığını aktaran Avdagiç şöyle devam etti:

Türkiye'den 34 firma katılıyor

"MIPCOM 2023 Fuarı'na Türkiye'den, 20'si İstanbul Ticaret Odası'nın milli katılım organizasyonu ile olmak üzere 34 firma katılıyor. Fuarda 2 bin 600 yapımcı, 3 bin 100 içerik satın almacı ve 11 bin ziyaretçi bulunuyor."

Türkiye dizilerinin Orta Doğu ve Körfez ülkelerinde 17'nci, Latin Amerika'da ise 10'uncu yılını kutladığını aktaran Avdagiç, "Türk dizileri, ihracat yaptığı 17 yılda küresel pazarların duygu dünyasına öyle girdi ki hangi diziyi üretirsek daha senaryo aşamasında ilgi odağı oluyor ve yüzde 80'i yayına girmeden kapışılıyor" dedi.

"Etki alanı milyarlarca dolar"

Avdagiç, Türkiye dizi sektörünün başarısıyla ilgili olarak ise şunları söyledi:

"Duygusal bir milletiz. Bu özelliğimizi dizilerde çok iyi yansıtıyoruz. Diziler, ortak duygumuzu yansıtmayı başarıyor. Türk oyuncularımız çok yetenekli, dünyaya hitap ediyoruz. Başarımız köklerimizden kaynaklanıyor. Prodüksiyon kalitemizle duyguları dizilerde çok iyi veriyoruz. Ayrıca Türk dizilerinin çok tutulması gösteriyor ki Türklerin hem kendi halkına hem de dünyaya söyleyecek sözleri var. Bu sözleri diziler yoluyla da tüm dünyada yankı buluyor.

“Türk dizileri 17 yıldır soluksuz izlenen bir maceranın adı. Şu kadar dolarlık dizi ihracatı yaptık diye sınırlamayacağım. En doğrusu etki alanı milyarlarca dolar demek olur. Çünkü devam eden kontratlar var ve sektörün tabiatı gereği bazı anlaşmaların içerikleri bilinmiyor. Geleneksel TV'lerin yanı sıra yerli ve yabancı dijital platformlar var. Youtube var, internet siteleri var. Çok popüler bir Türk dizisinin bir bölümünün dünya hasılatının 600 bin doları geçebildiğini söyleyebiliriz."

Avdagiç ayrıca Türkiye dizilerinin o ülkenin dilinde alt yazılı ama Türkçe sesli izlendiğinin altını çizdi.

PwC'nin (Denetim, Vergi ve Danışmanlık Hizmetleri) raporuna göre, 2022'de toplam küresel eğlence ve medya gelirinin 2,32 trilyon dolara ulaştığını dile getiren Avdagiç, dünya genelinde dijital platformların elde edeceği gelirin yıllık ortalama yüzde 10'u bulan büyümeyle 2027'de 231 milyar doları aşacağının tahmin edildiğini söyledi. (AÖ)