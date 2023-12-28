“Türk bayrağı paylaşmayı bir tedbir gerekçesi olarak kullanmak bayrağı yüceltmez”

Hınıs Sulh Ceza Hâkimliği’nin hakkında adli kontrol tedbiri kapsamında “Türk bayrağı paylaşma” cezasına hükmettiği Ruşen Fırat’ın paylaşımları X’te 8 buçuk milyon görüntülenme aldı.

Gönderilerinin altına çok sayıda, çeşitli filmlerden alınmış işkence görüntülerinin de eklendiği tehdit ve hakaret içeren yorumlar yapıldı. Yorumlar arasında Fırat’ın açık adresiyle tehdit içeren metinler de var.

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Ruşen Fırat’ın avukatı Ensar Fırat bianet’e, müvekkilinin “Türk bayrağını paylaşmak zorunda olduğunu, aksi halde tutuklanacağı” yönündeki hâkimlik kararı nedeniyle paylaşım yapmak zorunda olduğunu söyledi.

'Paylaşımlar herkese ve yoruma açık olacak'

Fırat, müvekkilinden sözlü olarak Türk bayraklı paylaşımların herkese ve yoruma açık bir şekilde paylaşılmasının istendiğini ancak bu hususun Hakimlik kararında yer almadığını da aktardı. Ruşen Fırat'ın ilk iki Türk bayraklı paylaşımı herkese ve yoruma açıkken X'teki son paylaşımı yeniden göndermeye ve yorumlanmaya kapalı.

Avukat Fırat hakaret ve tehdit içeren yorum ve alıntılamalarla ilgili gerekli incelemeleri yaptıklarını, gerekli suç duyurularını yapmak için hazırlık içinde olduklarını ifade etti.

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Gün içinde koruma kararı aldırmak için başvuru yapacaklarını söyleyen Fırat, müvekkilinin siyasetle ilgisi olmayan, yıllardır ağır sağlık sorunlarıyla cebelleşen kendi halinde bir insan olduğunu sözlerine ekledi. Avukat Fırat açıklamasının devamında şöyle konuştu:

Bu tür bir adli kontrol tedbir kararı tamamen keyfi bir karar ve bir emsali yok. Bu keyfi karar neticesinde müvekkilimin tüm sosyal medya hesapları kimlik ve adres bilgileri ifşa edildi, yoğun hakaret ve tehditlere maruz kaldı. Ki Türk Bayrağı paylaşmayı bir tedbir kararı veya cezalandırma gerekçesi olarak kullanmak bayrağı yüceltmez, aksine bunu kendi vatandaşlarına bir ceza olarak görmek bayrağa yapılan en büyük hakarettir.

(BA/HA)