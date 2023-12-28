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HABER
Yayın Tarihi: 28 Aralık 2023 14:57
 ~ Son Güncelleme: 28 Aralık 2023 19:02
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AVUKAT ENSAR FIRAT

“Türk bayrağı paylaşmayı bir tedbir gerekçesi olarak kullanmak bayrağı yüceltmez”

Türk bayrağı paylaşma cezası verilen Şeyh Said'in torunu Ruşen Fırat'ın gönderileri şu ana kadar binlerce etkileşim aldı. Yorumlar arasında Fırat’ın açık adresini içeren tehdit mesajları da var. Fırat'ın Avukatı Ensar Fırat paylaşımlarla ilgili suç duyurusu hazırlığında olduklarını söyledi.

Bedri Adanır
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Bedri Adanır

Bedri Adanır
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Görseli Büyüt
“Türk bayrağı paylaşmayı bir tedbir gerekçesi olarak kullanmak bayrağı yüceltmez”
Fotoğraf: Ensar Fırat / X

Hınıs Sulh Ceza Hâkimliği’nin hakkında adli kontrol tedbiri kapsamında “Türk bayrağı paylaşma” cezasına hükmettiği Ruşen Fırat’ın paylaşımları X’te 8 buçuk milyon görüntülenme aldı.

Gönderilerinin altına çok sayıda, çeşitli filmlerden alınmış işkence görüntülerinin de eklendiği tehdit ve hakaret içeren yorumlar yapıldı. Yorumlar arasında Fırat’ın açık adresiyle tehdit içeren metinler de var.

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Ruşen Fırat’ın avukatı Ensar Fırat bianet’e, müvekkilinin “Türk bayrağını paylaşmak zorunda olduğunu, aksi halde tutuklanacağı” yönündeki hâkimlik kararı nedeniyle paylaşım yapmak zorunda olduğunu söyledi.

'Paylaşımlar herkese ve yoruma açık olacak'

Fırat, müvekkilinden sözlü olarak Türk bayraklı paylaşımların herkese ve yoruma açık bir şekilde paylaşılmasının istendiğini ancak bu hususun Hakimlik kararında yer almadığını da aktardı. Ruşen Fırat'ın ilk iki Türk bayraklı paylaşımı herkese ve yoruma açıkken X'teki son paylaşımı yeniden göndermeye ve yorumlanmaya kapalı. 

Avukat Fırat hakaret ve tehdit içeren yorum ve alıntılamalarla ilgili gerekli incelemeleri yaptıklarını, gerekli suç duyurularını yapmak için hazırlık içinde olduklarını ifade etti.

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"Yasal sınırları aşan, görev sorumluluğuna aykırı bir karar"

Gün içinde koruma kararı aldırmak için başvuru yapacaklarını söyleyen Fırat, müvekkilinin siyasetle ilgisi olmayan, yıllardır ağır sağlık sorunlarıyla cebelleşen kendi halinde bir insan olduğunu sözlerine ekledi. Avukat Fırat açıklamasının devamında şöyle konuştu:

Bu tür bir adli kontrol tedbir kararı tamamen keyfi bir karar ve bir emsali yok. Bu keyfi karar neticesinde müvekkilimin tüm sosyal medya hesapları kimlik ve adres bilgileri ifşa edildi, yoğun hakaret ve tehditlere maruz kaldı.

Ki Türk Bayrağı paylaşmayı bir tedbir kararı veya cezalandırma gerekçesi olarak kullanmak bayrağı yüceltmez, aksine bunu kendi vatandaşlarına bir ceza olarak görmek bayrağa yapılan en büyük hakarettir.

(BA/HA)

şeyh said hukuk siyaset türk bayrağı
Bedri Adanır
Bedri Adanır
[email protected] tüm yazıları
bianet Diyarbakır muhabiri. Gazeteciliğe 1995 yılında Yeni Politika Gazetesi'nde dağıtımcı olarak başladı. Çeşitli gazete, dergi ve yayınevlerinde muhabir ve editör olarak çalıştı. Aram Yayınları'nın sahibi...

bianet Diyarbakır muhabiri. Gazeteciliğe 1995 yılında Yeni Politika Gazetesi'nde dağıtımcı olarak başladı. Çeşitli gazete, dergi ve yayınevlerinde muhabir ve editör olarak çalıştı. Aram Yayınları'nın sahibi ve yayın koordinatörü olduğu 2008-2009 yıllarında hakkında açılan basın-yayın davaları nedeniyle toplamda dört yıl kadar hapiste kaldı. 2021 yılında Dicle Üniversitesi Matematik Bölümü'nü bitirdi, iki yıl öğretmenlik yaptı. Kendini "Aslen gazeteci bir matematik öğretmeni" olarak tanımlıyor.

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