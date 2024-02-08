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Yayın Tarihi: 8 Şubat 2024 11:20
 ~ Son Güncelleme: 8 Şubat 2024 11:27
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'Türk bayrağı paylaşma’ cezası verilmişti: Savcılık takipsizlik kararı verdi

Tedbir olarak sosyal medya hesaplarından 30 gün Türk bayrağı paylaşma cezası verilen Şeyh Said’in torunu Ruşen Fırat hakkındaki soruşturmada Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı kovuşturmaya yer olmadığına hükmetti.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
'Türk bayrağı paylaşma’ cezası verilmişti: Savcılık takipsizlik kararı verdi

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, 30 gün Türk bayrağı paylaşma tedbiri uygulanan Şeyh Said’in torunu Ruşen Fırat hakkındaki soruşturmayı tamamladı.

Fırat’ın “terör örgütü propagandası yaptığı” iddiasıyla yürüttüğü soruşturmada savcılık, kovuşturmaya yer olmadığına hükmetti, yani takipsizlik kararı verdi.

"Örgüt propagandası yapma" koşulunun "cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde” belirlendiğini kaydeden savcılık, Yargıtay kararlarına atıfta bulundu.

Fırat'ın paylaşımının "şiddete çağrı ve nefret söylemi taşımadığı" değerlendirmesi yaptı ve “(…) şüphelinin söz konusu paylaşımla şiddete çağrı, tahrik ve teşvik edici, övücü ya da silahlı direnişe ve isyana davet şeklinde veya insanda saldırgan duygular oluşturacak biçimde anlamsız bir nefret yaratarak şiddetin doğmasına uygun bir ortamı kışkırtacak nefret söylemi taşımadığı, bu haliyle atılı suçun yasal unsurları oluşmadığından şüpheli hakkında kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına (…)" dedi.

Ne olmuştu?

Şeyh Said’in torunlarından Ruşen Fırat, 2015 ve 2016'da Facebook'ta, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin bayrağını ve Ankara’da yapılan Halkların Demokrasi Partisi’nin (HDP) kongresinde PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın fotoğrafını paylaştı.

Fırat bu nedenle “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla 26 Aralık’ta gözaltına alındı, savcılıktaki sorgusunun ardından ise tutuklanması talebiyle Hınıs Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Hınıs Sulh Ceza Hakimliği Fırat’ı adli kontrolle serbest bıraktı ancak, 30 gün boyunca tüm sosyal medya hesaplarından Türk bayrağı paylaşma cezası verdi.

Fırat’ın ifadesindeki ‘Kürt bayrağı’ ibaresini de tutanaklara “(sözde) Kürt bayrağı” şeklinde geçirildi.

Olayın haber olması ve sosyal medya hızla yayılması nedeniyle Fırat’ın Türk bayraklı paylaşımları tacize uğradı. Avukatının itirazı sonrasında Türk bayrağı paylaşma cezası kaldırıldı.

(HA)

şeyh said türk bayrağı Ruşen Fırat
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