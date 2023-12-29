"Türk bayrağı paylaşma" cezası kaldırıldı

Şeyh Said’in torunu Ruşen Fırat'a sosyal medya paylaşımları nedeniyle, Adli Kontrol tedbiri kapsamında verilen 30 gün boyunca "Türk bayrağı paylaşma" cezası Diyarbakır Barosu ile Ruşen Fırat'ın avukatı Ensar Fırat'ın yaptığı itiraz üzerine kaldırıldı.

Kaldırılma kararını Diyarbakır Barosu, X hesabı üzerinden duyurdu. Fırat'ın haftada üç gün karakola imza vermesi kararı da değiştirilerek bir güne indirildi.

Avukat Ensar Fırat önceki gün bianet'e yaptığı açıklamada karara itiraz edeceklerini söylemişti. Fırat ayrıca sosyal medya üzerinden müvekkilene tehdit ve hakaret eden hesapların tespit edildiğini ve haklarında suç duyurusunda bulunulacağını aktarmıştı.

Diyarbakır Barosu ise bianet'in haberinin ardından Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na (HSK) söz konusu karara imza atan Hınıs Sulh Ceza Hakimi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Karar sözlü olarak iletildi

bianet'e bilgi veren avukat Ensar Fırat henüz kararın fiziki olarak da, Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) üzerinden de kendilerine tebliğ edilmedini ancak kararın karakol tarafından telefonla, kendisine ve müvekkilline sözlü olarak iletildiğini söyledi.

Diyarbakır Barosu ise X hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı:

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle yürütülen bir soruşturma kapsamında sorgu hakimliğine sevk edilen kişi hakkında adli kontrol süresi içerisinde her gün Türk bayrağının sosyal medya hesaplarından paylaşmasına dair adli kontrol kararı, Baromuzca sunulan hukuki destek ve yapılan itiraz neticesinde kaldırılmıştır.

Fırat, müvekkili hakkında "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla açılan davanın devam edeceğini belirterek söz konusu paylaşımların suç olmadığına dair çok sayıda emsal karar olduğunu ve müvekkilinin beraat etmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

Karar Meclis'e de taşındı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM-Parti) Diyarbakır milltevekili Ceylan Akça Cupolo ise kararı Meclise taşıdı. Cupolo Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un cevaplaması talebiyle Meclis'e soru önergesi verdi. Cupolo şu soruları yöneltti:

1) 1 ay boyunca her gün Türk bayrağını Facebook, X ve Instagram hesabından herkese açık şekilde paylaşma” kararı hangi kanunun hangi maddesine göre verilmiştir? 2) 5271 sayılı yasanın 190. Maddesi gereğince belirlenen adli kontrol hükümleri arasında yer almayan bu tedbir kararının verilmesinde amaçlanan hukuki/toplumsal yarar nedir? 3) Bayrak bir cezalandırma aracı mıdır?

Ne olmuştu?

Şeyh Said’in torunlarından Ruşen Fırat, 2015 ve 2016'da Facebook'ta, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin bayrağını ve Ankara’da yapılan Halkların Demokrasi Partisi’nin (HDP) kongresinde PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın fotoğrafını paylaştı.

Fırat bu nedenle “Terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla 26 Aralık’ta gözaltına alındı, savcılıktaki sorgusunun ardından ise tutuklanması talebiyle Hınıs Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Hınıs Sulh Ceza Hakimliği Fırat'ı, adli kontrolle serbest bıraktı ancak, 30 gün boyunca tüm sosyal medya hesaplarından "Türk bayrağı paylaşma" cezası verdi.

Fırat’ın ifadesindeki ‘Kürt bayrağı’ ibaresini de tutanaklara “(sözde) Kürt bayrağı” şeklinde geçirildi.

(BA/AÖ)