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Yayın Tarihi: 9 Nisan 2024 12:17
 ~ Son Güncelleme: 9 Nisan 2024 16:42
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Turizm sezonunda Aspendos, Side, Patara, Hierapolis, Efes gece 00.00'a kadar açık

Bakanlığa bağlı bazı müze ve ören yerlerinin ziyaret saatleri turizm sezonu boyunca uzatıldı.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Turizm sezonunda Aspendos, Side, Patara, Hierapolis, Efes gece 00.00'a kadar açık
*Efes Antik Kenti - Celsus Kütüphanesi Fotoğraf: Ayşegül Özbek

Turizm sezonu boyunca Aspendos, Side, Patara, Hierapolis, Efes ören yerleri gece 00.00'a kadar ziyarete açık olacak.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı bazı müze ve ören yerlerinin ziyaret saatleri turizm sezonu boyunca uzatıldı.

Ziyaret saatleri güncellemesine göre, İstanbul Havalimanı Müzesi ve Galata Kulesi saat 23.00'e kadar, Ayasofya Tarihi Müzesi, Van Akdamar Anıt Müzesi, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi ise saat 22.00'ye kadar ziyaret edilebilecek.(AÖ)

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