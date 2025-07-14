Turizm emekçisine tatil yok

Turizm sektöründe çalışan işçilerin hafta tatili hakkını fiilen ortadan kaldıran yasa değişikliği, Cumhurbaşkanı’nın onayıyla bugün Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yeni düzenlemeyle birlikte, konaklama tesislerinde çalışan turizm işçileri artık haftada 6 gün değil, 10 gün çalıştıktan sonra hafta tatili kullanabilecek. Üstelik bu süre zarfında çalıştırılan işçilere fazla mesai ücreti de ödenmeyecek.

Düzenlemeye göre, turizm işletmesi belgesi olan tesislerde çalışan işçilerin hafta tatili, işçinin yazılı onayıyla 4 gün ertelenebilecek. Ancak bu sürede yapılan çalışmaların normal mesai sayılacağı ve fazla mesai ücreti ödenmeyeceği açıkça belirtiliyor.

“Patron için esneklik, işçi için sınırsız sömürü”

Konuya ilişkin bianet’e konuşan DİSK Dev Turizm-İş Genel Sekreteri Gökhan Aslan, düzenlemenin işçilerin anayasal dinlenme hakkını yok saydığını belirterek, yasanın sektör çalışanları için büyük bir geri adım olduğunu söyledi.

Aslan “Apar topar yapılan yasa değişikliğiyle birlikte Anayasayla güvence altına alınan dinlenme hakkı önemli oranda tahrip edildi. Turizm iş kolunda çalışan bütün emekçilerin 6+1 şeklinde olan dinlenme hakkı tehdit altında” dedi.

Düzenlemeyi “koşulsuz sermaye yanlısı bir adım” olarak değerlendiren Gökhan Aslan, “Turizm sektöründe zaten yüksek olan güvencesiz çalışma, iş kazaları ve kayıt dışılık bu düzenlemeyle daha da artacak” diye konuştu.

Değişikliğin “el kol sallaya sallaya yapılmasının” temel nedeni olarak turizm işkolundaki örgütsüzlüğü gösterdi.

“Krizin faturasını işçiye kesiyorlar”

Yeni düzenlemenin yalnızca hukuki değil, politik bir tercih olduğunu ifade eden Aslan, artan enflasyon ve düşen talep nedeniyle patronların maliyet düşürme çabası içinde olduğunu ekledi.

“Turizmde ilk kısılan maliyet personel gideri oluyor. Bu yasa da bunun bir sonucu” diyen Aslan, istihdamı artırmak bir yana, bu uygulamanın kayıt dışılığı daha da artıracağını ifade etti.

“Bakanlık patronu koruyor, işçiyi değil”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un aynı zamanda turizm patronu olması, tartışmaları daha da büyütüyor. Aslan, Ersoy’un pozisyonunu işçilerin aleyhine kullandığını belirterek, “Bakan, sektörden gelen bir patron olarak bu değişiklikleri aksiyon alarak ve bilinçli biçimde destekliyor” dedi.

Düzenlemenin yalnızca İş Kanunu’na değil, Anayasa’da güvence altına alınan dinlenme hakkına ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere de aykırı olduğunu savunan Aslan, bu yasanın turizm sektörüyle sınırlı kalmayabileceğine dikkat çekti:

“Bu, diğer sektörlerde de benzer uygulamaların önünü açacak bir adımdır” dedi.

İş Kanunu’nun değiştirilen 46. maddesi şöyle: "Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63 üncü maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmidört saat dinlenme (hafta tatili) verilir. Ancak Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizm işletmesi belgesi verilen konaklama tesislerinde çalışan işçilerin bu fıkra kapsamında hak kazandığı hafta tatili, işçinin yazılı talebi veya onayı ile hak kazandığı günü takip eden dört gün içinde kullandırılabilir. Bu halde işçinin hak kazandığı hafta tatilinde yaptığı çalışmaların günlük normal çalışma süresi kadarlık kısmı fazla çalışmanın hesabında dikkate alınmaz. İşçi verdiği onayı otuz gün önceden işverene yazılı olarak bildirimde bulunmak kaydıyla geri alabilir."

(HA)