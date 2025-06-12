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Yayın Tarihi: 12 Haziran 2025 15:53
 ~ Son Güncelleme: 12 Haziran 2025 15:53
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Turistik Karaelmas Ekspresi, yarın ilk seferine çıkacak

Ankara-Zonguldak arasında karşılıklı 8 sefer yapacak tren, 2 yemekli, 4 yataklı ve 1 kuşetli vagondan oluşuyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Turistik Karaelmas Ekspresi, yarın ilk seferine çıkacak
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bugün yaptığı yazılı açıklamasında, TCDD Taşımacılık AŞ, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ve Zonguldak İl Özel İdaresi arasında imzalanan protokolle, Ankara-Zonguldak-Ankara parkurunda Karaelmas Ekspresi ile turistik tren seferlerinin başlayacağını belirtti.

"Turistik Karaelmas Ekspresi" adıyla işletilecek özel trenin ilk seferine yarın (13 Haziran) çıkacağını belirten Uraloğlu, "Trenimiz yolculara Batı Karadeniz'in kültürel ve doğal mirasını yeniden keşfetme imkanı sunacak," dedi.

Saat 21.25'te hareket edecek

Öte yandan, karşılıklı 8 sefer yapacak tren, 2 yemekli, 4 yataklı ve 1 kuşetli vagondan oluşacak. 120 kişilik kapasiteye sahip tren, Ankara'dan yarın akşam saat 21.25'te hareket edecek.

Cumartesi sabah Karabük/Yeşilyenice'de 4 saatlik mola verip Zonguldak'a ulaşacak tren, dönüş yolculuğuna cumartesi gece saat 23.55'te başlayacak. Tren, pazar günü Çerkeş'te 2 saat, Çankırı'da 5 saat ve Kalecik'te 2 saat 30 dakikalık gezi amaçlı duraklamaların ardından aynı gün saat 19.02'de Ankara'ya varacak.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Ankara'dan 13 Haziran, 26 Eylül, 10 Ekim, 14 Kasım'da hareket edecek trenin son seferi Zonguldak'tan 15 Kasım'da gerçekleştirilecek. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
zonguldak Ankara tren seferleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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